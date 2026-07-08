México rompe récords en empleo formal, exportaciones e inversión

La actividad económica mantiene una tendencia al alza con nuevo máximo, debido a que desde enero de 2026 hasta abril del mismo año se acumuló hasta un 2.1% más

Ante los resultados compartidos por Perspectivas del empleo de la OCDE 2026, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, reveló que México encabeza la recuperación económica del salario mínimo en el mundo, además de alcanzar récord en incremento de empleos formales y salario mínimo.

Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario consideró esta recuperación como histórica debido a que se mantiene como líder en materia de crecimiento de salario mínimo derivada del incremento de la capacidad adquisitiva de las familias mexicanas, en comparación con 2018.

"Esta es la mejor dinámica en salario mínimo".

La actividad económica mantiene una tendencia al alza con nuevo máximo, debido a que desde enero de 2026 hasta abril del mismo año se acumuló un 2.1% de incremento, en la que entra el crecimiento industrial, que alcanzó su mejor nivel con un crecimiento mensual desde octubre 2024.

Sobre la tasa de desempleo, señaló que México cuenta con la segunda tasa de desempleo más baja de los miembros de la OCDE, con un 2.7% sobre la población económicamente activa, tan solo por detrás de Japón.

De acuerdo con el reporte, resalta la estabilidad del índice en al menos dos años debido a que la participación laboral se mantuvo en 65.1% durante el primer trimestre del 2026. Este crecimiento continúa en sectores estratégicos como transportes y comunicaciones, así como comercios y servicios financieros.

IMSS destaca más de 22 millones 779 mil empleos formales e incremento salarial

Por su parte, el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, destacó el aumento del empleo formal en el país con 22 millones 779 mil 704 puestos de trabajo afiliados al IMSS al 30 de junio de 2026.

"Tan solo en el mes de junio se crearon 61,023 empleos y en lo que va del año se sumaron 262.628 puestos."

Como resultado, también se ve un aumento en el salario base de cotización con $40.20 adicionales a lo establecido, dando un total de $661.90 pesos.

Inflación continúa a la baja, alcanza hasta el 3.6%

Atribuido a los acuerdos establecidos para amortiguar el impacto en los precios de combustibles, el secretario de Hacienda afirmó que la inflación continúa en descenso.

La inflación se disparó por el comienzo de la guerra en Medio Oriente, cuyo cierre del estrecho de Ormuz incrementó los precios del petróleo. Sin embargo, en el mes de junio se registró un 3.6%, lo que representa un movimiento positivo para la economía mexicana.

Estos son los indicadores económicos que rompieron récords

Ante estos resultados, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó los 12 indicadores económicos que rompieron récords durante su administración.