Se llevarán botanas y bebidas 46% del gasto en Mundial

El consumo durante la Copa del Mundo 2026 se perfila como uno de los principales impulsores del gasto familiar en México, especialmente en alimentos y bebidas para consumo en casa.

De acuerdo con el estudio “De la cancha al hogar”, elaborado por la firma NielsenIQ (NIQ), el 70% de los mexicanos verá los partidos desde su hogar, lo que redefine la dinámica de consumo hacia reuniones privadas y compra de productos listos para compartir.

En ese contexto, el análisis señala que el 46% del gasto destinado a ver los partidos se concentrará en botanas, refrescos y cerveza, una combinación que tradicionalmente lidera las ventas durante eventos deportivos de alto impacto.

Además, el llamado “canasto deportivo”, integrado también por carnes frías y pan de caja, registraría un crecimiento del 5.9% previo al arranque del torneo.

Esto abre una ventana importante para la industria de alimentos y bebidas, que ya anticipa incrementos en la demanda semanas antes del Mundial.

Incluso, NielsenIQ detectó que el 52.1% de los hogares incrementa su consumo cuando juega la Selección Mexicana, mientras que la región norte del país reporta el mayor desembolso promedio por hogar, con un aumento del 10.5% en el gasto.

A nivel nacional, organismos empresariales han señalado que este tipo de eventos detonan un “efecto emocional de consumo”, donde las familias ajustan su presupuesto para convivir durante los partidos.

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) ha destacado que el gasto suele concentrarse principalmente en supermercados, tiendas de conveniencia y abarrotes, impulsando el comercio minorista durante el periodo mundialista.

A su vez, Laura Calderón, líder de Customer Success Retail en NIQ México, consideró que “con México como sede del próximo Mundial, las marcas deben anticiparse desde ahora a un escenario de fluctuaciones de consumo potencialmente sin precedentes”.

"El Mundial no solo seguirá siendo el principal activador inmediato para el retail mexicano. En 2026, su efecto podría escalar a un nivel totalmente nuevo”, agregó la especialista.

Comentarios