Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_c98af8d2ba
Finanzas

Se llevarán botanas y bebidas 46% del gasto en Mundial

El llamado 'canasto deportivo', integrado también por carnes frías y pan de caja, registraría un crecimiento del 5.9% previo al arranque del torneo

  • 07
  • Mayo
    2026

El consumo durante la Copa del Mundo 2026 se perfila como uno de los principales impulsores del gasto familiar en México, especialmente en alimentos y bebidas para consumo en casa. 

De acuerdo con el estudio “De la cancha al hogar”, elaborado por la firma NielsenIQ (NIQ), el 70% de los mexicanos verá los partidos desde su hogar, lo que redefine la dinámica de consumo hacia reuniones privadas y compra de productos listos para compartir.

En ese contexto, el análisis señala que el 46% del gasto destinado a ver los partidos se concentrará en botanas, refrescos y cerveza, una combinación que tradicionalmente lidera las ventas durante eventos deportivos de alto impacto. 

Además, el llamado “canasto deportivo”, integrado también por carnes frías y pan de caja, registraría un crecimiento del 5.9% previo al arranque del torneo.

Esto abre una ventana importante para la industria de alimentos y bebidas, que ya anticipa incrementos en la demanda semanas antes del Mundial. 

WhatsApp Image 2026-05-07 at 2.29.32 PM.jpeg

Incluso, NielsenIQ detectó que el 52.1% de los hogares incrementa su consumo cuando juega la Selección Mexicana, mientras que la región norte del país reporta el mayor desembolso promedio por hogar, con un aumento del 10.5% en el gasto.

A nivel nacional, organismos empresariales han señalado que este tipo de eventos detonan un “efecto emocional de consumo”, donde las familias ajustan su presupuesto para convivir durante los partidos. 

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) ha destacado que el gasto suele concentrarse principalmente en supermercados, tiendas de conveniencia y abarrotes, impulsando el comercio minorista durante el periodo mundialista.

A su vez, Laura Calderón, líder de Customer Success Retail en NIQ México, consideró que “con México como sede del próximo Mundial, las marcas deben anticiparse desde ahora a un escenario de fluctuaciones de consumo potencialmente sin precedentes”.

"El Mundial no solo seguirá siendo el principal activador inmediato para el retail mexicano. En 2026, su efecto podría escalar a un nivel totalmente nuevo”, agregó la especialista.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

fifa_premios_mundial_416cb55e5c
FIFA aumenta 15% premios del Mundial; repartirá US$871 millones
vancouver_club_mls_bbcbb6b8a1
Vancouver podría quedarse sin su club de MLS rumbo al Mundial
militao_mundial_lesion_af84aec58f
Golpe para Brasil: Militão se pierde el Mundial 2026 tras cirugía
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_05_08_at_8_46_59_PM_1_6b87f27cbd
FGR asegura 184,000 litros de huachicol en Santa Catarina
Tierra_de_Fuego_6b841ce8cf
Funcionarios argentinos cuestionan el origen del hantavirus
magnicharters_suspende_vuelos_programados_por_semanas_81e39578b3
México coordina apoyo a afectados por suspensión de Magnicharters
publicidad

Más Vistas

nl_presa_leon_5eb3f2a3d0
'Ruge' la Presa León: comenzará a dar agua a Nuevo León en junio
choque_san_pedro_ab11e58ae4
Salen de fiesta y chocan contra luminaria en San Pedro
Whats_App_Image_2026_05_06_at_6_25_36_PM_029dcf8ac4
Inauguran el Costco más grande de Latinoamérica en Escobedo
publicidad
×