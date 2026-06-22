Fuertes Lluvias dejan huella en calles de Saltillo

Estos daños se presentaron sobre el boulevard Morelos así como la lateral de Fundadores donde se hizo este pronunciado pozo a la altura 17

Las intensas lluvias que han caído en Saltillo durante los últimos días no solo han refrescado el ambiente, también han dejado daños visibles en varias vialidades de la ciudad.

En la lateral del bulevar Fundadores, entre Mi Tiendita y la calle 17, el pavimento cedió y se formó un enorme pozo que obliga a los automovilistas a extremar precauciones para evitar accidentes o daños en sus vehículos.

Estos daños se presentaron sobre el boulevard Morelos así como la lateral de Fundadores donde se hizo este pronunciado pozo a la altura 17.

Basura tapa alcantarillas en Valle de las Flores

Del otro lado del bulevar, en la colonia Valle de las Flores, la fuerza del agua arrastró basura hacia las alcantarillas, provocando que se taparan y terminaran por botarse.

Vecinos de la zona señalaron que la acumulación de residuos agravó el problema, dejando al descubierto la importancia de mantener limpios los sistemas pluviales.