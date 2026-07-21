Sector ferroviario podría aumentar precios ante guerra en Irán

La Asociación Mexicana de Ferrocarriles mencionó que se está preparando un estudio para buscar alguna solución que evite presiones inflacionarias

El diésel podría subir sus precios debido al repunte de la guerra en Medio Oriente, lo cual afectaría directamente al sector ferroviario.

Ante esta situación, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), durante el mes de junio este combustible se encareció 18 por ciento.

“Dependiendo de dónde publiquemos el contrato de adquisición del combustible, en mi caso los tres países: México, Estados Unidos y Canadá: el costo ha crecido 47%. Entonces ahí estamos perdiendo competitividad”, dijo Linda Hernández, directora del sector intermodal de la ferroviaria Canadian Pacific Kansas City (CPKC).

Por su lado, el presidente de la Asociación Mexicana de Ferrocarriles (AMF), Francisco Fabila, mencionó que debido a esta situación se está preparando un estudio para buscar alguna solución que evite presiones inflacionarias debido a un alza en las tarifas, el cual está previsto que salga en aproximadamente dos semanas.

“En la industria ferroviaria intentamos evitar que los costos se transfieran al cliente y hoy se puede ver que nuestras tarifas se han mantenido a lo largo del año. Aunque sí debemos tener un impacto fuerte por la volatilidad debida a factores exógenos”, dijo al respecto.

El ferrocarril es vital en el sector industrial debido a que permite el transporte masivo de materias primas y productos a largas distancias.

En Norteamérica, es un pilar logístico clave para el comercio internacional en el marco del T-MEC, ya que conecta centros de producción con fronteras, fábricas, almacenes, puertos y centros de distribución.

Además, es el medio de transporte más seguro para trasladar productos por tierra.

Entre sus principales clientes se encuentran las automotrices que envían vehículos terminados hacia Estados Unidos, así como los proveedores de metales y otras materias primas para la industria.

También destaca el transporte de maíz y trigo que ingresa a México desde Estados Unidos y Canadá.

Las tarifas del ferrocarril están reguladas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), cuyos acuerdos de largo plazo buscan otorgar certeza a los usuarios y empresas. Se trata de concesiones federales y negocios que dejan ganancias a privados y al estado.