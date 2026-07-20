Wall Street abre en verde por señales de diálogo con Irán

Wall Street abrió con ganancias, impulsada por el repunte del sector de semiconductores y el optimismo por la reanudación del diálogo entre EUA e Irán

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Wall Street abrió este lunes en verde, impulsado por el buen desempeño de las empresas de semiconductores y por el optimismo de los inversionistas ante posibles negociaciones entre Estados Unidos e Irán para reducir las tensiones en Medio Oriente.

¿Cómo abrieron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los primeros movimientos de la jornada, los principales índices bursátiles registraron los siguientes resultados:

Dow Jones : sube 0.33% hasta 52,318 unidades

: sube 0.33% hasta 52,318 unidades S&P 500 : gana 0.67% hasta 7,507 unidades

: gana 0.67% hasta 7,507 unidades Nasdaq: avanza 1.02% hasta 25,779 unidades

El ánimo del mercado mejoró después de que el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, confirmara que continúan los intercambios de mensajes entre Teherán y los mediadores internacionales, lo que alimentó las expectativas de una eventual reanudación de las conversaciones con Washington.

La posibilidad de una solución diplomática cobró fuerza pese a que Estados Unidos completó durante la noche su noveno día consecutivo de ataques sobre territorio iraní.

El sector tecnológico encabezó los avances de la sesión, especialmente las compañías vinculadas a la industria de los semiconductores.

Micron registró una ganancia de 5.6% en las primeras operaciones del día, mientras que Nvidia avanzó 2.06%.

AMD también destacó con un alza de 3.7%, impulsada por las expectativas generadas por Helios, su primer sistema integrado para inteligencia artificial, que será suministrado a clientes como Microsoft y buscará competir directamente con las plataformas desarrolladas por Nvidia.

En otros mercados, el oro registró una ligera ganancia y se ubicó alrededor de los $4,019 dólares por onza.

Mientras que la plata avanzó 1.68% y cotizó cerca de los $57.27 dólares por onza.

Por su parte, el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió 2.9 puntos básicos para situarse en 4.57%.