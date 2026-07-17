Wall Street cierra semana en rojo por tecnología e Irán

Wall Street cerró la semana con pérdidas en sus principales indicadores, presionado por la volatilidad en el sector tecnológico y la guerra de EUA e Irán

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Wall Street terminó este viernes con pérdidas en sus principales indicadores, en una semana marcada por la presión sobre las empresas tecnológicas, la incertidumbre en torno al sector de inteligencia artificial y la escalada del conflicto entre Estados Unidos e Irán.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con los datos de cierre de la sesión, los principales índices finalizaron de la siguiente manera:

Dow Jones : baja 0.77% hasta 52,146 puntos

: baja 0.77% hasta 52,146 puntos S&P 500 : baja 1.01% hasta 7,457 unidades

: baja 1.01% hasta 7,457 unidades Nasdaq: baja 1.40% hasta 25,520 puntos

En el balance semanal, el Dow Jones acumuló una caída de 0.9%, el S&P 500 retrocedió 1.6% y el Nasdaq perdió 2.9%, siendo el índice más afectado por la debilidad del sector tecnológico.

Las acciones tecnológicas continuaron siendo el principal foco de preocupación para los inversionistas. El sector registró una baja acumulada de 2.1% durante la semana.

Dentro de la industria destacaron los retrocesos en servicios tecnológicos (-15%), componentes electrónicos (-8.7%) y semiconductores (-4.3%), mientras que software y hardware lograron avances moderados de 2% y 1.5%, respectivamente.

Nvidia, una de las compañías más beneficiadas por el auge de la inteligencia artificial en los últimos años, perdió 3.9% en la semana. En contraste, Apple avanzó 5.8% y se acerca nuevamente a la posición de empresa con mayor valor de mercado del mundo.

Los mercados también reaccionaron al lanzamiento de un nuevo modelo de inteligencia artificial desarrollado por la firma china Moonshot, que asegura competir directamente con plataformas de OpenAI y Anthropic, lo que ha reavivado el debate sobre la creciente competencia global en este sector.

Así cerró el resto de los mercados

El oro cerró la jornada en $4,023.00 dólares por onza, con un avance de $30.90 dólares, equivalente a 0.77% respecto al cierre anterior.

Por su parte, la plata concluyó la sesión en 55.43 dólares por onza en el mercado internacional, mientras que su cotización por gramo se ubicó en un promedio de 1.84 dólares.