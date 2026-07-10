Seguros médicos suben hasta 40% en Nuevo León durante 2026

En Nuevo León, el costo de los seguros de gastos médicos sigue “por las nubes” y, para muestra, es que en 2026 se han encarecido hasta 40 por ciento.

Este incremento rebasa, por mucho, lo que las primas pudieron encarecerse al eliminarse la deducibilidad del IVA de los seguros de gastos médicos en la Ley de Ingresos de 2026 o por el ajuste inflacionario “normal”: por el IVA, el aumento fue de 16% y por la inflación general, de alrededor de 4 por ciento.

Expertos señalan que el otro 20% es la llamada “inflación médica”, que reconoce el Inegi, y que tiene que ver con el envejecimiento poblacional, el aumento en el precio de medicinas e insumos importados que utilizan médicos y hospitales y, además, con el incremento en los precios de los servicios por parte de las compañías aseguradoras, para garantizar sus ganancias.

Un ejemplo de estos aumentos es el de una familia sampetrina de cuatro integrantes, que pasó de pagar alrededor de $171,000 en 2025 a $207,000 pesos anuales por su póliza en 2026, un alza de 21 por ciento.

Sin embargo, para personas mayores de 60 o 65 años, los aumentos rebasan el 40 por ciento.

En entrevista, el analista Eloy Garza indicó que, mientras que en México las pólizas de seguros de gastos médicos registran un incremento promedio anual de entre 20% y 25% durante 2026, en Nuevo León los aumentos ya oscilan entre 20% y 40%, y que el impacto recaerá principalmente en la clase media, segmento que concentra entre 34% y 42% de los asegurados en el estado y cuyos ingresos van de $30,000 a $50,000 pesos mensuales.

“El resultado inevitable es que la mayor parte de ese IVA saldrá del bolsillo del asegurado, así de simple. El SAT, el Sistema de Administración Tributaria, ya no permite que las aseguradoras puedan deducir el IVA. Entonces, ese 15%-16% de IVA que ya no lo pueden deducir las aseguradoras, ¿a quién crees que se lo transfieren? Pues a los clientes, a los asegurados”, expresó.

Además, apuntó, “la inflación médica, la hospitalaria, se ha incrementado tres o hasta cuatro veces más. Esto es muy grave”.

Para muestra, mencionó Garza, “hay un incremento en el precio de los medicamentos. Ahora las medicinas te cuestan más que hace un año, aproximadamente entre el 14% y el 30%, y los honorarios de los médicos te cuestan más”.

Paralelo a ello, Daniel Peña, director de Odap Seguros y Fianzas, indicó que, además de moderar las ganancias de las compañías, si el SAT nuevamente permite la deducibilidad, los costos bajarían.

“Esto se vio reflejado en un aumento directo en las primas de ese 16% del IVA, más los aumentos normales por edad y por siniestralidad. En gastos médicos mayores hubo crecimientos entre un 30% y un 50%, pero va a ser una sola vez; el siguiente año se va a regularizar”, indicó.

El experto alertó que el aumento en las primas podría incentivar hacia adelante la salida de personas jóvenes de las coberturas de seguros privados, elevando el riesgo para las aseguradoras y presionando aún más al sistema público de salud.

Tope a cobros

Otros expertos consultados coincidieron en que los aumentos en precios rondan el 35% y 40% y solicitaron que, debido a esta escalada, se adopten medidas que aplican países como Estados Unidos, que establece topes a los cobros de hospitales y honorarios médicos.

Así fue el ajuste: algunos ejemplos

De acuerdo con información a la que tuvo acceso este medio, una persona enfrentó un alza de 30% en el precio final que pagó por su póliza de cobertura de gastos médicos.

Por un plan básico, y en donde se incluyeron otros cargos como el IVA y recargos por pagos fraccionados, en 2025 desembolsó $26,792 pesos; sin embargo, para este año ese monto subió a $34,449 pesos, lo que significó un alza de 30% de un año a otro.

Otro ejemplo se observa en documentos de pólizas de gastos médicos mayores de Seguros Monterrey New York Life proporcionados a El Horizonte, en donde la renovación de un seguro familiar para cinco integrantes registró un aumento de alrededor de 13% entre un periodo y otro, pagando cerca de $100,000 pesos.