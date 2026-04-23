Perfilan reforma para frenar alzas en seguros médicos

La reforma que busca frenar los golpes más duros de la salud privada, como primas que se disparan al llegar a los 60 años, hospitales que inflan insumos y pacientes atrapados en cuentas impagables, ya se encuentra en proceso de dictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. La previsión legislativa es que la votación en comisiones ocurra la próxima semana y que el paquete avance antes de que cierre el periodo ordinario, es decir, antes del 29 de abril.

La apuesta legislativa va por un problema que golpea directo el bolsillo de las familias. En México, enfermarse en el sistema privado no solo implica pagar una prima alta, sino enfrentar aumentos anuales muy por encima de la inflación, cobros hospitalarios opacos, sobreprecios en medicamentos e insumos y, en casos extremos, la retención de pacientes o incluso de cadáveres como garantía de pago.

La reforma busca meter en cintura a aseguradoras y hospitales en un mercado donde apenas entre 13 y 14.321 millones de personas cuentan con seguro de gastos médicos y donde cuatro aseguradoras concentran el 75 por ciento de las primas.

¿Dónde está hoy el trámite y qué sigue?

La iniciativa del priista Jericó Abramo Masso ya pasó por la presentación formal, por publicaciones en la Gaceta Parlamentaria y por un foro de parlamento abierto en el que participaron pacientes, médicos, aseguradoras y representantes de hospitales privados. El paquete arrancó con publicaciones oficiales en febrero de 2025 y fue tomando forma con nuevas versiones y ajustes técnicos, entre ellos el documento de reforma a la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas fechado el 7 de octubre de 2025.

Hoy el paquete se encuentra en proceso de dictamen en la Comisión de Hacienda y Crédito Público. Ese dictamen todavía no ha sido circulado entre los integrantes de la comisión, por lo que la votación formal aún no tiene fecha pública cerrada. La expectativa política del grupo impulsor era sacarlo esta semana y la siguiente, pero la previsión más reciente apunta a que las dos etapas se muevan hacia la próxima semana. La meta sigue siendo aprobarlo antes de que termine el periodo legislativo, antes del 29 de abril.

Después de esa votación en comisiones, el proyecto tendría que subir al Pleno de la Cámara de Diputados. Si ahí obtiene luz verde, pasaría al Senado y, de ser avalado, iría al Diario Oficial de la Federación para entrar en vigor al día siguiente de su publicación.

El origen de la reforma y el tamaño del problema

Su planteamiento central es que el mercado de seguros y salud privada opera con distorsiones que han dejado a los usuarios atrapados entre primas impagables, tabuladores poco claros, deducibles y coaseguros que suben sin explicación suficiente, y cobros hospitalarios que en algunos casos disparan insumos básicos hasta 10, 20 y 30 veces su valor comercial.

El diagnóstico técnico que acompaña la iniciativa describe un sector con fallas serias de competencia y de información. El gasto de bolsillo en salud en México alcanza el 41 por ciento, muy por encima de otras referencias internacionales. A eso se suman 3 mil 268 acciones de defensa reportadas por Condusef en el primer semestre de 2024, con un aumento de 8.4 por ciento, principalmente por negativas de pago e inconformidades con montos indemnizados. La presión también viene por la inflación médica. Las estimaciones incluidas en los análisis hablan de 13.3 por ciento para 2024 y 14.9 por ciento para 2025.

En los hechos, el golpe más duro lo reciben los adultos mayores. La propia reforma parte de que hay casos de incrementos de 30 a 60 por ciento anual al cumplir 60 años, e incluso aumentos de hasta 100 por ciento, lo que termina expulsando a muchos usuarios de su cobertura justo cuando más la necesitan.

Las cuatro leyes que se quieren mover al mismo tiempo

El paquete no toca una sola norma. Está diseñado para modificar cuatro frentes al mismo tiempo. La reforma y adición al artículo 200 de la Ley de Instituciones de Seguros y de Fianzas busca poner nuevas obligaciones a las aseguradoras. La adición del artículo 162 bis a la Ley sobre el Contrato de Seguro busca ordenar la relación con médicos fuera de red y evitar diferencias abusivas. La reforma a la Ley General de Salud obliga a transparentar precios hospitalarios. Y la reforma al Código Penal Federal refuerza la prohibición de retener pacientes o restos mortales por falta de pago.

Sobrecobro médico

El caso de los cobros en seguros de gastos médicos y hospitales privados tomó fuerza tras el testimonio de Alena Kharissova, una joven regiomontana de 31 años que denunció irregularidades en su atención en el Doctors Hospital Auna, sucursal San Jerónimo. Su experiencia, expuesta en redes sociales y posteriormente en entrevista, reveló una serie de cargos considerados abusivos: una noche de hospitalización adicional pese a haber sido dada de alta, el cobro de un quirófano que no utilizó y la facturación de medicamentos con sobreprecios extremos, como una caja de Pepto-Bismol inflada en miles por ciento.

El caso no es aislado, sino un ejemplo de una práctica recurrente en el sistema privado de salud, donde pacientes, legisladores y aseguradoras han documentado esquemas de sobrecobro y posibles colusiones para elevar costos. Legisladores como Waldo Fernández han señalado que estas prácticas terminan encareciendo las pólizas de seguros de gastos médicos mayores, mientras que usuarios enfrentan cuentas infladas y procesos opacos.

Claves del cambio propuesto

Modifica cuatro leyes: seguros, contratos de seguro, Ley General de Salud y Código Penal Federal.

Busca frenar incrementos de primas de 30% a 60% al llegar a los 60 años.

Obliga a hospitales a transparentar precios e insumos.

Regula cobros médicos fuera de red para evitar abusos.

Prohíbe la retención de pacientes o cadáveres como garantía de pago.

El dictamen se prevé en Comisión de Hacienda la próxima semana; el objetivo es aprobar antes del 29 de abril.

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