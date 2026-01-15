Verán la luz en febrero los candados a las aseguradoras

Ya hay fecha para meterle candados a los abusos de las aseguradoras en México.

Las medidas para poner tope a los cobros de las aseguradoras, específicamente en el caso de los de gastos médicos, se analizarán en febrero en la Comisión de Hacienda del Senado y luego en marzo pasarán al pleno.

Entre los cambios que contempla la reforma, propuesta por el senador morenista Waldo Fernández, está el que las pólizas no aumenten más allá de la inflación ni se les aplique IVA a los adultos mayores, que son de los usuarios más numerosos.

Otras iniciativas que también se analizarían, pero en la Cámara de Diputados, son que la Profeco y las secretarías de Salud estatales supervisen los costos de servicios e insumos en el caso de hospitales privados y se establezca como delito retener pacientes, así como la portabilidad del servicio entre compañías.

“En febrero estamos esperando que sesione la Comisión de Hacienda para dictaminarlos en el Senado y luego se manda a la Cámara de Diputados, quienes pueden agregar, en la exposición de motivos, que hay otras propuestas y agregarlas a la Ley de Seguros y Fianzas, que regulan los contratos de seguro”, indicó el senador.

Debido a que el Estado no solo puede, sino que está obligado a regularlas, en el Senado de la República se dará el primer paso para aprobar una reforma integral con la que se busca poner un freno a los abusos de las compañías aseguradoras, sobre todo en gastos médicos en todo el país.

También en Nuevo León se puede regular el aspecto de la discriminación y, de hecho, ya existe una iniciativa con la que se busca que a una persona no se le niegue la aseguranza solo por tener una condición como el síndrome de Down, como sucedió con el caso de la bebé Milena.

En el caso federal, después de que sean aprobadas en la cámara alta, pasará a la de Diputados para que avalen lo aprobado y agreguen las propuestas que ya existen sobre la materia.

Fernández dijo este miércoles que, al aprobarse, estos cambios podrían frenar las alzas de 20% en las pólizas de seguros que se estima que aplicarán las compañías este año, indicó el legislador, pero todo dependerá de lo que resulte del dictamen final.

“La de México es la de los adultos mayores, los gastos médicos, y espero que salga en febrero en comisiones, y en el pleno yo calcularía que en marzo, abril a más tardar”, expresó.

Ante voces que indican que, por tratarse de empresas particulares, el Estado no puede regular los costos ni tampoco evitar la discriminación, Fernández señaló que esa percepción es equivocada porque las compañías de seguros funcionan en base a autorizaciones que otorga el Estado, por lo que incluso está obligado a supervisarlas.

“El estado está obligado por ley a regular a las aseguradoras, a los bancos, a todos los institutos financieros porque son autorizaciones para prestar un servicio, como los bancos”, expresó.

El legislador indicó que actualmente las aseguradoras pueden aplicar aumentos, pero que había un acuerdo con la Presidencia para no hacerlo.

Con las reformas en puerta, dijo, quedarían limitadas en este aspecto.

“Sí, sí pueden ellos aumentar unilateralmente, pero había un diálogo con las aseguradoras y el gobierno y habían dicho que no, por eso dijo la Presidenta que iba a decir el Secretario de Hacienda que hable con ellos”, manifestó el morenista.

Nadie por encima de la ley

En entrevista para El Horizonte, el legislador federal detalló que, pese a ser empresas privadas, “nadie está por encima de la ley”, es decir, que también se rigen por la constitución y la iniciativa impulsada en el congreso local no limita las condiciones contractuales o de negociación de los seguros.

“No, no, nada ni nadie por encima de la ley ni las compañías privadas; si no, no hubiera ley. El argumento de las aseguradoras para no asegurarte es que no cumplen los requisitos; como cualquier persona, es válido, pues es parte de una negociación comercial.

“En el caso de la menor, la negativa a asegurarla o el argumento que le dieron a los papás era porque tenía la condición down y eso es discriminatorio; la Ley para la prevención de la discriminación es muy clara, no se le puede discriminar a nadie por su condición”, añadió Fernández.

El senador también explicó que las compañías de seguros no se rigen por el principio de mutualidad; es decir, que los pagos en siniestros no corresponden a dinero de la empresa, sino que es de un fondo en común de los asegurados.

“El seguro es un principio de mutualidad; el seguro no paga el dinero de los gastos médicos o de los siniestros de su bolsa, lo paga de un fondo, una bolsa común que hace con la aportación de muchas personas.

“Están reguladas bajo la Ley Nacional de Seguros y Fianzas, pero también están reguladas por la Constitución; que en la Constitución hay un principio de la no discriminación”, explicó el senador.

Reforma para frenar abusos

En febrero, se aprobaría la reforma que busca frenar abusos de aseguradoras en cuanto a cobros; esto como parte de la obligación del Estado de regular a esas empresas que operan bajo autorizaciones. Esto propone la reforma.

No se podrá aumentar el precio de pólizas más allá de la inflación, en el caso de adultos mayores.

No se les aplicará el IVA en pólizas a las personas de la tercera edad.

La Profeco y Secretarías de Salud tendrán que vigilar que no existan abusos en precios de insumos y servicios.

Se permitirá la portabilidad de seguros entre las compañías si se cumplen ciertos requisitos.

