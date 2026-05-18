Costos de seguros se disparan hasta 40% en 2026

Además de la inflación, la determinación de ya no permitir este año la deducción del IVA de pagos a terceros por parte de los seguros está ‘pegando’ a los usuarios de este servicio, pues el precio de las pólizas se encuentra "por los cielos".

Los aumentos varían y pueden ir desde un 10% y hasta un 40%, dependiendo del tipo de seguro, cobertura, edad de solicitantes y otros factores.

Por ejemplo, un vecino de la Carretera Nacional, quien el año pasado pagó $26,792 pesos por un seguro de gastos médicos y este año subió a $34,448 pesos, un 30% de aumento.

Uno más es el de un padre de familia del municipio de Escobedo, que mientras hace un año pagó $171,350 pesos por las pólizas de gastos médicos de él, su esposa y sus dos hijos adultos, para este 2026, el costo rebasó los $207,355 pesos, un alza de 21 por ciento.

En la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) de 2026, se determinó que en pagos de siniestros como servicios hospitalarios y reparaciones ya no se permitirá acreditar el IVA, lo que ha derivado en aumentos relevantes.

Expertos señalaron a El Horizonte que a este cambio fiscal hay que sumarle la presión inflacionaria que, según los expertos, representa el 10% del aumento del costo.

"En algunos casos, el incremento en el costo de los seguros de gastos médicos mayores se incrementó en casi 30% en total".

"Recordemos que está incluido el incremento de riesgo por aumento de la edad, así como la inflación, que representa como un 10%, y creo que el otro 20% es lo que estimamos que es el impacto de que las aseguradoras ya no podrán acreditar el IVA que le pagan a terceros (talleres, hospitales, médicos) para atender los siniestros de sus clientes”, comentó el fiscalista Ramón Cabrera.

Daniel Peña, director general de ODAP Seguros y Fianzas, señaló que, aunque el mercado mantiene crecimiento y no se han registrado cancelaciones masivas, sí se han presentado aumentos importantes en el precio de las pólizas.

Hay quejas de todos los sectores, sobre todo de los usuarios, los asegurados por los incrementos de precios, pero lo importante es que no ha habido cancelaciones.

"Ha habido comunicados a nosotros los agentes de seguros y a los clientes en general explicando que a raíz de esa medida han tenido que... actualizar las tarifas y con incrementos un poquito más altos que los que regularmente se esperarían de un año para otro; compañías que habían tenido ganancias después del cambio fiscal resultaron con pérdidas y, pues, eso les está afectando en sus resultados”, explicó.

En ese sentido, detalló: “Cada año el promedio de aumento es entre un 20% y un 25%, pero con esta situación del IVA, el SAT les encajó un 16% del IVA, pues los aumentos llegaron a ser hasta 40% en algunas aseguradoras; son variables”.

Añadió que el impacto ha sido más fuerte en los seguros de gastos médicos mayores debido al incremento en la inflación médica y al nuevo tratamiento fiscal del IVA.

En tanto, Juan Carlos Pérez Góngora, socio de Pérez Góngora y Asociados, consideró que la reforma aplicada a través de la Ley de Ingresos de la Federación 2026 fue “incorrecta e injusta”, ya que eliminó la posibilidad de acreditar el IVA pagado a hospitales y proveedores médicos.

No obstante, reconoció que las pólizas, en distintos casos, ya presentan aumentos que rondan el 20% o 30%.

“Principalmente el tema viene en el seguro de gastos médicos mayores. Al no funcionar el acreditamiento, todos los pagos que tú haces a los hospitales te cuestan el 16% más, porque no lo acreditan. Entonces las compañías dicen: Bueno, tengo que aumentar mis pólizas, la prima que cobro, tengo que aumentarla porque si no, pues no me sale, ¿no?", comentó.

Por su parte, Pilar García, CEO de la firma Rastreator.mx, especializada en este tema, indicó que el ajuste fiscal no será el único factor que influirá en el precio de los seguros, ya que también inciden variables como la siniestralidad y la inflación general.

"Estos cambios de poder para acreditar el IVA por parte de las aseguradoras dependerán mucho de la solvencia de cada una de las aseguradoras. El segundo factor es la siniestralidad que ha tenido la cartera dentro de la aseguradora durante el año precedente y en la que se toman los datos estadísticos para poder determinar los precios de los seguros de cara al año siguiente. No olvidemos que también tiene incidencia la subida de precios del consumo; todos estos factores pueden hacer variar los costos de los seguros para este año 2026, pero esto no es que esté ligado única y directamente con la modificación de la LIF”, mencionó.

Impacto de la inflación

Al hablar de términos inflacionarios, de acuerdo con datos del Inegi, la inflación anual del componente de seguros y servicios financieros que abarca seguros de gastos médicos, de vida, de automóvil y algunos otros productos financieros relacionados, alcanzó el 5.44% en abril, mostrando una aceleración importante frente a diciembre de 2025, que se ubicó en 0.93 por ciento.

Se especifica que los seguros médicos privados están creciendo todavía más rápido por varios factores: mayor costo hospitalario privado, medicamentos y tecnología médica más caros, mayor uso del seguro tras pandemia, cambios fiscales ligados al IVA para aseguradoras y envejecimiento de asegurados y mayor siniestralidad.

¿Qué esperan las aseguradoras?

La presión por la inflación médica es uno de los grandes retos para las aseguradoras este año, señaló la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS).

Norma Alicia Rosas, directora general del organismo, indicó en conferencia de prensa que esta presión inflacionaria en el sector médico privado ha tenido impacto en el sector, y para este año se espera que alcance un nivel de hasta 14 por ciento.

"Se ha estado trabajando de manera interna en la AMIS porque buscamos atender una situación estructural que tiene que ver con la inflación médica. Creo que debemos dejar claro que es uno de los temas más importantes que nos afectan, no solo en el mercado mexicano, sino a nivel internacional”, señaló durante el marco de la 35 Convención de Aseguradores.





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