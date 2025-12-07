Podcast
gusano_barrenador_mexico_aebde18a34
Finanzas

Ganaderos alertan por sobrerregulación por gusano barrenador

La AMEG acusó que las nuevas disposiciones por el gusano encarecen las operaciones, afectan el bienestar animal y agravan el impacto económico del sector

  • 07
  • Diciembre
    2025

La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) acusó este domingo al gobierno federal de que las nuevas disposiciones impuestas tras la declaratoria de emergencia por la plaga del gusano barrenador han detonado una sobrerregulación inédita, la cual aseguran está golpeando de manera directa a la cadena de suministro de carne en el país.

De acuerdo con la AMEG, las medidas, además de haber encarecido las operaciones y complicado la logística del sector, también han generado afectaciones al bienestar animal, presionado los precios al consumidor y agravado el impacto económico de la suspensión parcial de exportaciones a Estados Unidos.

Esta situación coincide con un posible recorte al presupuesto federal destinado a sanidad e inocuidad para el siguiente año.

El organismo también advirtió que endurecer los controles podría resultar contraproducente, pues de acuerdo con un comunicado, “el gusano barrenador se transmite por moscas y perjudica a cualquier animal de sangre caliente; no depende del movimiento regulado de ganado sano”, señaló la AMEG.

Tiempos más largos, más revisiones y mayor estrés para el ganado.

Además de esta situación, apuntaron que uno de los principales focos rojos detectados es el incremento en los tiempos de traslado del ganado desde el sur hacia los centros de engorda del norte, pues viajes que usualmente duraban 20 horas ahora se extienden hasta 32, además de pasar por retenciones superiores a 18 horas tras la aplicación obligatoria de antiparasitarios.

A esto se añaden retenes estatales que duplican las inspecciones federales, obligando a repetidas maniobras de carga y descarga.

La AMEG advirtió que esta dinámica aumenta el riesgo de heridas vulnerables a infestación, deja al ganado periodos excesivos sin agua ni alimento y contradice los lineamientos federales de bienestar animal. Las demoras, incluso, ya han provocado un incremento en la mortalidad durante el transporte.

Propuestas para contener la emergencia sin frenar la producción

La AMEG planteó diversas acciones para atender la emergencia sanitaria sin comprometer la producción ni el acceso a alimentos asequibles, como:

  • Acelerar y ampliar el programa de mosca estéril, con financiamiento garantizado.
  • Homologar criterios de vigilancia sanitaria y eliminar duplicidades entre normatividad federal y estatal.
  • Sustituir la sobrerregulación por un protocolo de movilización basado en trazabilidad y buenas prácticas.
  • Instalar una mesa permanente de trabajo entre autoridades, productores y gobiernos estatales.

