Impulsa Concanaco reducción de trámites para negocios familiares

La Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco-Servytur) impulsó una estrategia nacional para reducir trámites y fortalecer a las empresas familiares, al enviar 1,482 oficios a municipios del país con el objetivo de simplificar procesos administrativos y fomentar la formalidad.

Durante la conferencia nacional semanal encabezada por el presidente del organismo, Octavio de la Torre, se informó que la iniciativa cuenta con el respaldo de la Asociación de Municipios en México (AMMAC), presidida por Nallely Gutiérrez Gijón.

La estrategia busca agilizar trámites municipales relacionados con apertura y operación de negocios, además de promover “La Gran Escapada”, el Buen Fin del Turismo.

"Cumplir no debe ser una carrera de obstáculos. La simplificación administrativa es justicia económica: menos vueltas, menos duplicidades, más certeza y más tiempo para que los negocios familiares puedan vender, invertir y generar empleo”, señaló De la Torre.

La Confederación detalló que identificó 175 trámites repetitivos, de los cuales ocho impactan directamente en establecimientos mercantiles, entre ellos licencias de funcionamiento, uso de suelo, permisos de publicidad, protección civil y licencias sanitarias.

Además, informó que ya sostuvo acercamientos con 117 alcaldes y alcaldesas para atender necesidades del sector y fortalecer una ruta de atención vinculada con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones.

De acuerdo con estimaciones de la dependencia, reducir la sobrerregulación podría generar ahorros de entre $544,648 millones y $907,748 millones de pesos, equivalentes a entre 1.5% y 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB).

Asimismo, la agenda contempla un acercamiento con el Consejo Nacional de la Tortilla (CNT), encabezado por Homero López García, para atender a este sector esencial de la economía cotidiana que enfrenta sobrerregulación, costos operativos, competencia informal y necesidad de certeza para operar.

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