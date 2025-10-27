'Sufren' los Mexicanos con medicamentos caros

En México, atenderse por temas de salud sale caro y para muestra es que el país se ubica en el top ten de aquellos en donde la población considera que paga demasiado por medicamentos y tratamientos de salud.

Esto se refleja en una encuesta reciente en donde se observa que un 25% de los mexicanos considera que absorbe costos demasiado altos en la compra de medicamentos y tratamientos médicos.

Con ese porcentaje, México se ubica en la posición número 7 dentro de este tema a nivel global.

El primer y segundo lugar lo ocupan Italia y Brasil, donde un 47% y 46% de los ciudadanos, respectivamente, señalan que el costo para atender su salud es elevado, de acuerdo con cifras de Statista Consumer Insights.

El tercer sitio lo tiene Estados Unidos, donde un 40% de las personas se pronunció en ese sentido.

De igual manera, en el ranking destacan Alemania e India, donde un 39% y un 31% dicen enfrentar altos costos, seguido de España con un 29 por ciento.

La encuesta aplicada entre junio de 2024 y julio de 2025 refiere que, después de México, con un 25% de participación, se encuentran Japón con un porcentaje similar, Sudáfrica con un 24% y China con un 12 por ciento.

De acuerdo con expertos, en algunos países como Estados Unidos, la falta de un control de precios efectivo y la negociación entre proveedores y aseguradoras elevan los costos.

A eso se suman los altos salarios de los profesionales de la salud en la industria sanitaria de un país, que también contribuyen a un costo más alto.

Otras voces señalan que Estados Unidos es conocido por tener algunos de los costos médicos más altos del mundo, debido a factores como procedimientos médicos costosos, altos costos de medicamentos y un sistema de salud complejo.

Es una combinación de programas públicos y privados, sin cobertura universal de salud, añade una publicación.

De acuerdo con la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), los ciudadanos gastan en promedio $9,512 pesos al año en consultas, medicinas, estudios clínicos y servicios para la atención de enfermedades generales. El 87.5% de esos recursos proviene del bolsillo de los afectados.

Por otro lado, cabe mencionar que los costos médicos y hospitalarios (el valor que pagan las empresas y las personas por atención de salud) provocaron que los seguros de gastos médicos aumentaran en promedio 12% en el último año (2024).

Los costos de las pólizas de seguros de gastos médicos sufren un ajuste año con año de entre 11% y 13%, debido a la inflación médica; es decir, el costo de los servicios de salud y hospitalarios, el uso de nuevas tecnologías, el precio de los tratamientos y el pago de honorarios profesionales; la edad del asegurado; el sexo, ya que los riesgos son diferentes, con base en su edad las enfermedades entre hombre y mujer.

Van por tope de precios

El Horizonte publicó en días recientes que una regulación con tabuladores en los precios de servicios y medicamentos que ofrecen los hospitales privados, así como un tope en los costos de las pólizas de los seguros de gastos médicos, son dos de las medidas que se impulsan en un paquete de reformas que se discuten en el Congreso federal.

Para el caso de regular precios, se está empujando darle “dientes” a dependencias como la Profeco y las secretarías de Salud de los estados para que se aseguren de que no se inflen precios, ni se apliquen servicios médicos innecesarios que elevan el costo de los seguros.

Otra de las medidas es que la Secretaría de Hacienda deberá obligar a los hospitales a que transparenten el costo de medicamentos y servicios antes de proporcionarlos al paciente para que no haya “amargas sorpresas”.

Comentarios