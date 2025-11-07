Pasajeros del Aeropuerto Monterrey sufren un viacrucis para salir

El predicamento que padecen los usuarios del Aeropuerto Internacional de Monterrey (AIM) no se limita al momento de llegar en un vuelo, sino también cuando salen de sus instalaciones.

A los usuarios prácticamente se les “maltrata” con servicios caros y deficientes de taxis y estacionamiento, y con infraestructura deteriorada que pone en riesgo su integridad.

Ante esto, usuarios afirmaron que el AIM debe mejorar “ya” porque así no está en condiciones de recibir a miles de turistas extranjeros.

La “mala cara”, ahora también exterior del AIM, ocurre en un contexto en que el número de pasajeros nacionales e internacionales aumentó casi 20% de enero a septiembre de este año.

También las utilidades del Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA), operador de la central aeroportuaria, aumentaron 10%, pero no así la mejora de sus servicios.

Al salir de las terminales, los pasajeros se topan con zanjas que están en medio del bulevar Aeropuerto, hidrantes que están colmados de basura porque no hay botes de desechos y un camino sin sombra para ir de una terminal a otra.

Y es que para trasladarse de la terminal A a la C hay que caminar un largo tramo porque no hay interconexión interna, salvo cuando a un pasajero lo llevan en un autobús.

En el caso de las zanjas que están relacionadas con la construcción de la Línea 4 del Metro, no hay señalizaciones adecuadas, lo que arriesga a los automovilistas.

Los pasajeros también enfrentan altos costos de otros servicios y tienen que caminar largas distancias entre una terminal y otra.

Por ejemplo, todavía en abril pasado la noche de estacionamiento costaba $180 pesos y actualmente está en $290 pesos, que es un aumento de 61 por ciento.

Y como no dejan entrar taxis de aplicación como los Uber, las compañías se “papean” porque un viaje del aeropuerto a la zona Tec cuesta $800 pesos cuando en unidad de aplicación tendría un costo promedio de $300 pesos.

Pasajeros dijeron a El Horizonte que cuando compran el ticket de un taxi, a veces tienen que esperar hasta 15 minutos porque la compañía elegida no tiene unidades y luego no es posible cambiarse a otra que sí tenga disponibles.

Caminan por el sol

Y es que tan solo el trayecto de la terminal A hasta la C es un viacrucis, bajo el sol y en espacios poco adaptados para el paso peatonal, donde incluso los usuarios notan la falta de limpieza.

En un recorrido de El Horizonte en las instalaciones del Aeropuerto Internacional Mariano Escobedo, ubicado en Apodaca, usuarios dieron su testimonio a manera de exponer la falta de colectividad y orden.

“Tienes que estar en el sol. Ahora sí vamos. No sé qué fuera por la noche, sería más complicado, ¿no?, porque igual no hay como esta división, por ejemplo, como este techado, y ya por allá también, no se ve tanto en la noche más tarde".

“Tienen que darle otro aspecto, por ejemplo, más ambiental, porque ve la basura que está; si van a demostrar a la gente lo que es Monterrey, si puede recibir ese tipo de personas, pues sí necesitan darle otro tipo de aspecto aquí”, dijo un usuario mientras avanzaba entre terminales.

Asimismo, Evangelina de Anda, otra usuaria que recién aterrizó, también señaló que el trayecto obligado a recorrer en ocasiones por fuera de las instalaciones, es decir, por bulevar Aeropuerto, no es accesible.

Incluso ella hizo visible que al usar bastón es más complicado moverse entre terminales a pie, pero por la falta de infraestructura adecuada para peatones.

“El Aeropuerto de Monterrey, no, porque a veces sea bueno; siempre llegamos a una terminal y yo ahorita estoy usando un bastón, pero es incómodo y lo mandan hasta otra terminal que se lleva como unos 30 minutos de distancia".

“Debería haber algo más accesible para uno que está así o para las personas que somos mayores, también debería ser algo más accesible y algo no tan retirado o algo más acomodado, porque si está una terminal A, ¿qué hace media hora para ir a la terminal C?”, indicó de Anda.

Crecen psajeros y sus ganancias

De enero a septiembre de 2025, los pasajeros del AIM aumentaron casi 20%, pues el año pasado fueron 9 millones 783,838 y en ese periodo de este año sumaron 11 millones 512,910, que es un aumento de 18 por ciento.

En tanto, las utilidades de OMA también aumentaron, pero no el buen servicio: de enero a septiembre del 2024, la empresa tuvo ganancias por $3,755 millones de pesos y en el mismo periodo del 2025 fueron $4,142.10 millones de pesos, que es un incremento de 10 por ciento.

