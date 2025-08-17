Señala OMS que 75% de los mexicanos sufren de burnout

Es bien sabido que el mundo actual está inmerso en la hiperproductividad, particularmente en el mundo laboral, donde cada vez es más común la normalización de la sobreexplotación, sin embargo, nunca se supo a ciencia cierta cuántas personas se sienten en estado de fatiga extrema.

Pues ahora, la Organización Mundial de la Salud (OMS), en conjunto con la consultora externa Betterfly, difundió un estudio en el que se destacó que el 75% de los trabajadores sufren de "burnout" o síndrome de desgaste profesional.

De acuerdo con las cifras de este reporte llamado Better Work, la cifra de trabajadores estresados en México es mayor que la de países de primer mundo como China (73%) o Estados Unidos (59%).

Traduciendo todo esto en cifras, si se toma en cuenta únicamente los empleos formales reportados por el Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, 23 millones de plazas, el resultado es que 17 millones 250 personas padecen de este agotamiento físico y mental a causa de si trabajo.

¿Qué es el burnout?

Este es un estado de agotamiento físico, emocional y mental que resulta del estrés crónico relacionado con el trabajo. Se caracteriza por tres dimensiones: agotamiento emocional, despersonalización (distanciamiento mental del trabajo) y reducción de la realización personal.

El burnout está reconocido desde 2022 por la OMS como una enfermedad ocupacional y de acuerdo con el estudio antes mencionado, le cuesta a las empresas mexicanas hasta $16 mil millones de pesos por ausentismo laboral y bajo rendimiento.

Los principales detonantes para sufrirlo incluye carga laboral excesiva, poco o nulo equilibrio entre la vida personal y laboral, ambientes tóxicos de trabajo, metas irreales por parte de los superiores y el nulo reconocimiento a la productividad.

¿Cómo se puede prevenir el burnout?

Aunque la reducción o eliminación del estrés laboral no depende totalmente de un individuo, algunas medidas personales que se pueden tomar contra este son: reconocer los límites productivos, priorizar el autocuidado, desconectarse totalmente del trabajo al menos un día a la semana y en medida de lo posible, realizar actividades recreativas fuera del trabajo,

Para los patrones, se sugiere darle a los empleados la oportunidad de tomar pausas del trabajo, fomentar el buen ambiente laboral, distribuir la carga laboral lo mejor posible, escuchar activamente a los colaboradores en sus necesidades o problemas, tener empatía con sus necesidades extralaborales, reconocer y recompensar los logros y fomentar el tiempo libre.

