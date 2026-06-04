Supera Airbnb a hoteles en reservaciones para el Mundial en NL

A tan solo una semana del arranque de la Copa del Mundo 2026, las plataformas de hospedaje como Airbnb registran una demanda sin precedentes en Nuevo León, alcanzando niveles de ocupación superiores a los de la hotelería tradicional.

Mientras los hoteles mantienen reservaciones cercanas al 60%, las propiedades activas en Airbnb ya presentan una ocupación estimada del 80% y continúan al alza, impulsadas por la llegada de aficionados nacionales e internacionales que asistirán a los partidos mundialistas.

Airbnb gana terreno por precio y capacidad

Especialistas del sector turístico atribuyen este comportamiento a la flexibilidad que ofrecen estas plataformas, ya que permiten alojar a grupos completos en una sola propiedad, además de representar una alternativa más accesible frente a las tarifas hoteleras.

Sin embargo, la cercanía del Mundial 2026 también ha provocado un incremento importante en los costos de hospedaje.

Un ejercicio realizado por El Horizonte revela que algunas propiedades disponibles para cinco huéspedes durante las fechas en que Monterrey albergará encuentros mundialistas, del 14 al 29 de junio, alcanzan precios de hasta $75,000 pesos.

El presidente de la Federación Mexicana de Asociaciones Turísticas (Fematur) Nuevo León, Baltazar Valdés, señaló que las reservaciones en Airbnb han mostrado un crecimiento acelerado.

“Nos han manifestado que el tema del Airbnb ha crecido mucho; las reservaciones han venido creciendo muchísimo. Están reportando alrededor de 4,800 Airbnb activos en Monterrey, reservados y operando para las fechas del Mundial”, comentó.

Asimismo, explicó que la mayor demanda se concentra en los municipios de Guadalupe, Monterrey, San Nicolás y San Pedro, debido a su cercanía con los principales puntos de actividad del torneo.

Turismo mundialista impulsa la ocupación

De acuerdo con información proporcionada por Oberlín Cavazos, de la agencia Monterrey Tours, entre enero y junio de este año el 23% de los visitantes que llegan a la ciudad lo hacen específicamente por reservas relacionadas con el Mundial.

El resto corresponde a turistas vacacionales (38%), viajes de trabajo (12%), visitantes interesados en conocer la ciudad (11%), asistentes a conciertos (8%) y participantes en congresos, con una proporción de entre 3% y 5%.

Los principales estados de origen de estos visitantes son Ciudad de México, Baja California y Coahuila.

Estos son algunos de los precios para hospedarse

La revisión realizada muestra que una residencia en el municipio de Monterrey para cinco personas durante cuatro noches de actividades mundialistas alcanza un costo cercano a los $39,700 pesos.

En Guadalupe, una vivienda ubicada en las inmediaciones del estadio sede registra tarifas de aproximadamente $23,000 pesos.

En sectores céntricos como La Purísima, un departamento para cinco huéspedes puede costar alrededor de $30,600 pesos, considerando las fechas del encuentro entre Japón y Túnez, programado para el 20 de junio.

Por su parte, los alojamientos cercanos al Parque Fundidora, donde se desarrollará el FIFA Fan Festival, rondan los $24,500 pesos para estancias del 22 al 25 de junio.

Hacia la fase de dieciseisavos de final, del 27 de junio al 1 de julio, las tarifas continúan incrementándose. Un departamento ubicado en Guadalupe para cinco personas alcanza casi los $44,000 pesos, reflejando la alta expectativa de visitantes durante la justa mundialista.

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