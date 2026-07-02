Si algún país busca salirse del tratado tendría que avisar con 6 meses de anticipación y tendría que contar con el aval del Senado

Inicio / Finanzas / ¡T-MEC más vivo que nunca!: seguirá comercio y revisiones anuales

El tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá(T-MEC) sigue “más vivo que nunca”, sólo que ahora se revisará cada año y no a largo plazo.

Y aunque este podría concluir si una de las partes así lo desea, tendría que avisar con seis meses de anticipación y luego lograr que su decisión sea aprobada por el Senado de su país.

Además, si dicha decisión es aprobada por el Congreso del país que busque abandonarlo, —en este caso, Estados Unidos—, todavía existe la posibilidad de que sea controvertida e impugnada ante la Suprema Corte.

Por ello, voces expertas, como la del senador Carlos Suárez, ven “muy difícil” que el T-MEC llegue a su fin, por lo menos durante el gobierno actual de Donald Trump.

“No lo están cancelando, no es esa su intención; simple y sencillamente, vamos a ponerlo en estas palabras: el avión tenía un botón de piloto automático y decidieron apagarlo; entonces, ahora pues lo van a pilotear".

"El tratado no se va a acabar, seguimos teniendo el mismo acceso irrestricto al mercado; los productos que ya estaban dentro del tratado siguen teniendo el mismo tratamiento, eso no va a cambiar”, indicó en entrevista el senador de Morena.

Luego de que Estados Unidos, a través de Oficina del Representante Comercial (USTR, por sus siglas en inglés), indicara que no aceptaba la prórroga de 16 años, surgieron voces que apuntaron que el tratado llegaba a su fin.

“Esto no significa que vaya a pararse el comercio, que vamos a tener cambio de aranceles, que se van a acabar las cadenas de suministro. Eso no es así".

"El tratado, en su forma actual, tiene todavía 10 años de vigencia y se reservan la posibilidad de estarlo revisando cada año o, quizás, a ver en unos meses, decidan: ‘siempre sí quiero renovarlo por otros 16 años’”, recalcó.

Peor escenario no se dio: Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, afirmó que el peor escenario, tras la reunión virtual de ayer miércoles con sus contrapartes, era que alguno de los socios decidiera abandonar el T-MEC, lo cual no ocurrió, por lo que el nuevo mecanismo incentiva a los países a alcanzar acuerdos en cada revisión.

“Nos vamos a ver cada año hasta que se resuelva”, añadió.

El 20 de julio, México recibirá a la delegación de EUA para empezar a definir la ruta de trabajo del proceso anual del T-MEC y avanzar en los temas pendientes.

Agenda bilateral con Canadá

Marcelo Ebrard informó que México y Canadá continúan trabajando bajo el plan de acción acordado durante la visita del primer ministro Mark Carney a la presidenta Claudia Sheinbaum, el cual busca fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países.

Agregó que en las próximas semanas se definirá la participación canadiense en las siguientes rondas de diálogo del T-MEC y subrayó que, con ese país, “no tenemos elementos de preocupación ni de barreras comerciales”, por lo que las conversaciones continúan bajo una agenda previamente establecida.