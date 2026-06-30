Corte Suprema ratifica ciudadanía por nacimiento en EUA

Las restricciones de Trump fueron bloqueadas por varios tribunales inferiores y no habían entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos

La Corte Suprema de los Estados Unidos confirmó este martes la ciudadanía por nacimiento, al rechazar la orden del presidente Donald Trump que declaraba que los niños nacidos de personas que están en Estados Unidos de manera ilegal o temporal no son ciudadanos del país.

Esta decisión de los magistrados se basó en la interpretación establecida en la 14.ª Enmienda y en leyes federales más recientes para dictaminar que cualquier persona nacida en el país, con excepciones muy limitadas, es ciudadana.

De acuerdo con el presidente del tribunal, John Roberts, citó el debate en el Congreso sobre la enmienda.

"La ciudadanía, entonces y ahora, era el derecho a tener derechos: a participar libremente en nuestra comunidad política. Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a 'toda persona nacida libre en esta tierra'".

Las restricciones de Trump fueron bloqueadas por varios tribunales inferiores y no habían entrado en vigor en ningún lugar de Estados Unidos.

Cuestionan legalidad ante presencia de Donald Trump en el pleno

Durante los alegatos en abril, tanto magistrados conservadores como liberales cuestionaron la legalidad de la orden en un caso trascendental que se vio amplificado por la presencia sin precedentes de Trump en la sala.

El caso planteó otra prueba a las inéditas afirmaciones de Trump sobre el poder ejecutivo ante un tribunal con mayoría conservadora que en gran medida ha fallado a su favor.

La orden sobre ciudadanía por nacimiento, que Trump firmó el primer día de su segundo mandato, forma parte de la amplia ofensiva de su administración contra la inmigración.

Trump reaccionó con furia a la decisión sobre los aranceles a finales de febrero, al afirmar que se avergonzaba de los magistrados que fallaron en su contra y los calificaron de antipatrióticos.

También pareció reconocer que el tribunal probablemente fallaría en su contra en el tema de la ciudadanía por nacimiento, al usar su plataforma Truth Social para criticar a “jueces y magistrados tontos”.