Gana terreno vivienda premium en Nuevo León

Nuevo León pasó de 85 proyectos activos de vivienda premium en 2015 a 211 al primer trimestre de 2026, un crecimiento de 148.5%

El desarrollo de vivienda premium en Nuevo León se ha acelerado en la última década, al pasar de 85 proyectos activos en 2015 a 211 al cierre del primer trimestre de 2026, un incremento de 148.5%, afirmaron expertos.

Además, destacaron que la oferta de vivienda vertical en el estado continúa concentrándose en el segmento de alta gama, mientras que los desarrollos de vivienda media siguen siendo limitados.

Durante la conferencia "El mundo inmobiliario rumbo al 2030", organizada por la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Monterrey, Jorge Armando Torres Landa, presidente de CEPIQ y fundador de AMII Bajío, explicó que “actualmente existen entre 48 y 194 desarrollos de vivienda premium, frente a solo 16 proyectos de vivienda media”.

"La mayor parte de la oferta se concentra en el segmento alto", indicó el especialista.

Asimismo, señaló que Nuevo León mantiene condiciones favorables para el desarrollo inmobiliario gracias a su competitividad, generación de empleo, diversificación económica y atracción de inversión.

En ese sentido, destacó que Monterrey ocupa el quinto lugar nacional en competitividad; de enero a junio de 2026 el estado generó 40,199 empleos formales, equivalentes al 15.3% de los nuevos puestos de trabajo del país, además de registrar exportaciones por $14,500 millones de dólares y captar $3,628 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa.

"Monterrey aporta escala, industria, talento y competitividad; mientras que San Pedro Garza García destaca por su calidad urbana, seguridad y capacidad institucional", afirmó Torres Landa.

Añadió que, en el mercado industrial, el nearshoring mantiene perspectivas sólidas, aunque con un mercado más selectivo.

Por otro lado, el experto consideró que los asesores inmobiliarios deberán fortalecer su pensamiento crítico y prepararse para un entorno donde la inteligencia artificial tendrá un papel cada vez más relevante.

Durante su exposición señaló que los profesionales deben mantenerse informados sobre la evolución de la economía mundial, los cambios en las relaciones comerciales internacionales y las transformaciones del sistema financiero, incluyendo el crecimiento de las stablecoins, debido a su impacto en la inversión y el mercado inmobiliario.

En el ámbito nacional, Torres Landa agregó que “los asesores también deben conocer el entorno económico y regulatorio, incluida la reforma a la Ley Antilavado, así como indicadores como crecimiento económico, inflación, empleo y consumo para ofrecer un servicio de mayor valor agregado”.

Subrayó que la inteligencia artificial no sustituirá al profesional inmobiliario, sino que será una herramienta complementaria.