El 81% de los encuestados percibió aumentos de doble dígito en el costo de la despensa, por lo que el 74% sustituyó marcas líderes por opciones más económicas

Inicio / Finanzas / Alimentos y vivienda se llevan más de 60% del gasto familiar

Los alimentos y la vivienda ya absorben 66% del ingreso mensual de las familias mexicanas, al convertirse en los dos rubros que más pesan sobre el presupuesto del hogar y reducen el margen disponible para ahorrar, invertir o hacer frente a gastos imprevistos.

De acuerdo con el estudio El Ecosistema de Supervivencia Financiera del Consumidor Mexicano, corte al 2Q, elaborado por Research Land, el 86% del ingreso mensual se concentra en gastos esenciales, donde alimentación con 44%, vivienda con 22% y servicios del hogar como luz, agua y gas con 20% consumen prácticamente todo el presupuesto familiar.

"Los resultados muestran que el presupuesto familiar perdió flexibilidad. Hoy, la mayor parte del ingreso ya está comprometida antes de que las familias puedan decidir en qué ahorrar, invertir o consumir", afirmó Pablo Levy, director general de Research Land.

Así, la presión es mayor para las personas de entre 36 y 45 años, quienes destinan el 55% de sus ingresos únicamente a la canasta básica, mientras que en los hogares de nivel socioeconómico C (clase media) y C+ (clase media alta) la manutención representa el 52% del gasto mensual.

Además, el 79% de los mexicanos incrementó la proporción de su ingreso destinada al pago de servicios y deudas respecto al año anterior y el 72% reportó un aumento en el costo de la renta o la hipoteca.

El estudio también encontró cambios en los hábitos de consumo.

El 81% de los encuestados percibió aumentos de doble dígito en el costo de la despensa, por lo que el 74% sustituyó marcas líderes por opciones más económicas. Asimismo, el 86% detectó un encarecimiento en proteínas como huevo, carne y pollo frente al mismo periodo de 2025.

En este contexto, aunque el 81% considera que ahorrar es una prioridad, solo el 42% logra hacerlo de manera constante.

Además, cuatro de cada diez mexicanos buscan ingresos adicionales para cubrir sus gastos fijos y uno de cada cuatro ha recurrido a sus ahorros para mantener su nivel de consumo.

"El ahorro dejó de ser solamente una meta financiera; hoy es un indicador de la capacidad real que tienen los hogares para generar patrimonio", concluyó Pablo Levy, director general de Research Land.

Presupuesto cada vez más ajustado

El estudio de Research Land también mostró un deterioro en la percepción económica de los hogares.

El 58% de los mexicanos aseguró que enfrentará el cierre de 2026 con incertidumbre o resignación, mientras que el 77% afirmó haber perdido calidad de vida durante el último año.

Además, el 85% considera que los precios seguirán aumentando, aunque la mitad estima que el ritmo de los incrementos será menor al observado durante 2026.