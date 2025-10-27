Voltean a ver a NL: crecerán 8% franquicias durante 2025

Nuevo León consolida su atractivo como un jugador relevante en el sector de franquicias, en donde para este año prevé un crecimiento de 8%, impulsado por temas como alimentos y bebidas.

Expertos en el tema refieren que la industria de las franquicias en Nuevo León es una de las más relevantes del país, con más de 360 marcas operando en el estado y más de 2,000 puntos de venta, lo que posiciona a la entidad como el segundo mercado a nivel nacional, superado solo por CDMX y zona metropolitana (incluyendo Estado de México), en donde son más de 6,500 unidades de franquicias, pertenecientes a 657 marcas.

Los giros de alimentos y bebidas representan el 32%, seguidos por salud, belleza y bienestar con un 20% y servicios generales con un 13%.

En ese sentido, para 2025, se prevé un crecimiento de alrededor del 8% en número de unidades y puntos de venta, alineado con la tendencia nacional.

A nivel país, el sector franquicias representa alrededor del 5% del Producto Interno Bruto (PIB), genera más de un millón de empleos formales y mantiene una tasa de éxito del 85% a cinco años, frente al 35% de los negocios independientes.

Además, el 85% de las marcas son mexicanas, 22% tienen presencia internacional y 74% utilizan insumos nacionales, fortaleciendo la proveeduría interna.

Estos datos se dieron a conocer por parte de la empresa mexicana Global Expo, que anunció la adquisición de Expo Franquicias Monterrey, fortaleciendo su posición como la principal organizadora de eventos especializados en el sector franquicias en México.

Con esta operación, Global Expo reunirá bajo una misma dirección, encabezada por Jaime Salazar y con Lidia Quezada como directora de Portafolio, los encuentros más importantes del sector: Expo Franquicias Monterrey —antes conocida como Expo Franquicia—T, en Cintermex; la Feria Internacional de Franquicias (FIF), realizada cada marzo en la Ciudad de México; Expo Franquicias Guadalajara, referente en el occidente del país; y el Congreso Binacional de Franquicias en Tijuana, Baja California, que promueve la internacionalización de marcas entre México y Estados Unidos.

“Nuestro compromiso es profesionalizar y hacer crecer los espacios de negocio más relevantes para el sector, conectando a inversionistas, consultores y marcas”, afirmó Jaime Salazar, socio director de Global Expo.

Por su parte, Lidia Quezada, directora de portafolio de Global Expo, destacó que esta adquisición representa una evolución natural en la estrategia de crecimiento de la compañía.

“México vive un momento muy importante para los negocios. Reunir bajo una misma organización a los principales eventos del sector nos permitirá ofrecer experiencias alineadas con las necesidades de los expositores, los emprendedores y los proveedores que impulsan el sector franquicias”, señaló.

Expo Franquicias Monterrey se celebró los días 24 y 25 de octubre en Cintermex, reunió a más de 50 marcas y ofreció un programa de conferencias y paneles sobre inteligencia artificial, digitalización, neuromarketing, innovación y financiamiento.

Comentarios