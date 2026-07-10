Bolsa mexicana suma cuatro semanas de pérdidas

La Bolsa Mexicana de Valores avanzó este viernes 0.59 %, pero no logró revertir el balance negativo de la semana, al registrar una caída acumulada de 0.84 %

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) avanzó este viernes 0.59 %, pero no logró revertir el balance negativo de la semana, al registrar una caída acumulada de 0.84 % y sumar cuatro semanas consecutivas a la baja.

El principal indicador del mercado mexicano, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC), terminó la jornada en 66,496.1 unidades.

Mercado mexicano mantiene tendencia negativa

Gabriela Siller, directora de Análisis Económico y Financiero de Banco Base, explicó que los mercados de capitales cerraron la semana con resultados mixtos entre los principales índices bursátiles internacionales.

En el caso de México, señaló que el IPC acumuló una pérdida semanal de 0.84 %, con lo que extendió su racha negativa a cuatro periodos consecutivos.

El peso mexicano gana terreno frente al dólar

Enrique Covarrubias, director de Análisis Económico del Grupo Financiero Actinver, indicó que aunque el mercado mexicano tuvo una jornada positiva, el resultado semanal permaneció negativo.

Detalló que en lo que va de julio el IPC acumula una caída de 0.7 %, mientras que en el balance anual mantiene una ganancia de 3.4 %.

Por su parte, el peso mexicano se fortaleció 0.4 % frente al dólar, al ubicarse en 17.48 unidades por billete verde, frente a las 17.55 unidades registradas en la sesión previa, de acuerdo con datos del Banco de México.

Durante la jornada se negociaron 152 millones de títulos por un monto de 18,334 millones de pesos, equivalentes a unos 1,048 millones de dólares.

De las 564 empresas que participaron en la sesión, 257 cerraron con ganancias, 290 terminaron con pérdidas y 17 permanecieron sin cambios.