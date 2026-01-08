Podcast
Estudiantes_vuelven_a_clases_tras_receso_vacacional_decembrino_175aee3404
Nuevo León

Estudiantes vuelven a clases en Nuevo León tras receso vacacional

Así como los alumnos de Educación Básica regresaron a las aulas, cientos de vehículos congestionaron las principales vialidades del Área Metropolitana

  • 08
  • Enero
    2026

Los alumnos de educación básica en Nuevo León regresaron a clases este jueves, antes que el resto de la República.

En la secundaria 50, en Monterrey, los pequeños comenzaron a llegar desde las 6:30 de la mañana. El sol todavía no salía cuando los primeros estudiantes ya esperaban el timbre en la explanada principal.

“Yo nada más quería regresar para ver a mis amigos, pero si te soy sincero no tenía muchas ganas de volver a estudiar”, compartió un joven de tercer grado.

Y es que muchos se acostumbraron a dormirse y despertarse tarde durante las vacaciones, y regresar a la rutina fue complicado.

“A las 2:00 de la mañana me estaba durmiendo por andar jugando videojuegos con uno amigos con los que ya casi no jugaba, y ahorita ya no me quería levantar”, platicó otro pequeño de segundo año.

Con el regreso a las aulas también volvió el tráfico en principales avenidas de la Metrópoli, así como en las calles aledañas a los planteles.

A diferencia de Nuevo León, el resto del país iniciará las activaciones estudiantiles hasta el próximo lunes 12 de enero.

