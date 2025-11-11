Cerrar X
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_11_T143244_896_91680eccd1
Escena

Woody y Buzz vuelven en el primer avance de Toy Story 5

El primer teaser de Toy Story 5, la esperada quinta entrega de la icónica franquicia de animación, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio de 2026

  • 11
  • Noviembre
    2025

Woody, Buzz y el resto de la pandilla están de regreso. Pixar presentó el primer teaser de Toy Story 5, la esperada quinta entrega de la icónica franquicia de animación, cuyo estreno está previsto para el 19 de junio de 2026.

En el adelanto, los entrañables juguetes conocen a Lilypad, una tableta inteligente con forma de rana que promete complicarles la vida a Buzz, Woody, Jessie y compañía.

Según un comunicado de prensa, Lilypad representa “una nueva amenaza para el juego”, aportando un giro tecnológico a la clásica historia sobre la amistad y el paso del tiempo. La actriz Greta Lee será la encargada de dar voz al nuevo personaje.

Los legendarios Tom Hanks y Tim Allen regresan como las voces en inglés de Woody y Buzz Lightyear, respectivamente, mientras que Joan Cusack volverá como Jessie, Blake Clark como Slinky y Tony Hale como Forky. Además, el comediante Conan O’Brien se unirá al elenco como Smarty Pants, un nuevo juguete que promete humor y caos.

Aún no se confirma si Arturo Mercado Jr. y José Luis Orozco quienes dan vida en el doblaje de español a Woody y Buzz Lightyear participarán en esta entrega.

Andrew Stanton, responsable de Buscando a Nemo, Wall-E y Buscando a Dory, tomará la dirección de esta entrega. Stanton también fue coguionista de las cuatro películas anteriores y figura ahora como único guionista de Toy Story 5.

La primera Toy Story, estrenada en 1995, marcó un antes y un después al convertirse en el primer largometraje animado completamente por computadora.

Disney distribuyó la cinta original y su secuela de 1999 antes de adquirir Pixar en 2006. Posteriormente, Toy Story 3 (2010) y Toy Story 4 (2019) consolidaron el éxito de la saga, superando ambas los mil millones de dólares en taquilla y ganando el Óscar a Mejor Película Animada.

G5gAymXaYAASL8T.jfif


Comentarios

publicidad
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T120240_107_fff9d3dd8e
El diablo viste de a la Moda 2 presenta su primer tráiler
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T105458_816_14fc72667a
Dua Lipa emociona a Chile con cover de Mon Laferte
publicidad

Últimas Noticias

mario_galaxy_movie_09034c8e34
Anuncian fecha de estreno de 'The Super Mario Galaxy Movie'
EH_UNA_FOTO_2025_11_12_T120240_107_fff9d3dd8e
El diablo viste de a la Moda 2 presenta su primer tráiler
corralongrua_779b43ba95
Beneficia Juárez con 'Descuentos a la Orden' a automovilistas
publicidad

Más Vistas

nl_monterrey_paris_1_ccd80e09cb
De la Macroplaza a la Torre Eiffel: vuelo directo Monterrey-París
EH_UNA_FOTO_2025_11_10_T105307_393_0842d56dd1
Divorcio de Angélica Vale: Otto Padrón presenta demanda
EH_DOS_FOTOS_2025_11_10_T140459_071_57cf57db28
Hallan cabeza humana en Morelos; horas después su cuerpo
publicidad
×