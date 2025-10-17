Cerrar X
Finanzas

Wall Street abre mixto ante problemas con bancos por créditos

Ante el anuncio de quiebre de al menos dos empresas automotrices, se informó que dos bancos lograron más del 3% de avance a pesar de sufrir una importante caída

  • 17
  • Octubre
    2025

Wall Street abrió mixto, mientras los operadores permanecen atentos a problemas para bancos regionales con créditos a grandes prestatarios que han despertado temores en el sector.

El Dow Jones subió un 0.23 %, el S&P 500 perdía un 0.10 % y el Nasdaq, un 0.28 %. 

El mercado concentra dudas sobre el desempeño de bancos regionales con dificultades para recuperar créditos a algunos de sus mayores prestatarios y ante temores de fraude. 

Tan solo los bancos Zions y Western Alliance llegaron a caer un 13% y un 11%, respectivamente durante el día de ayer. Pero Zions informó que recibió una mejora con un 3% debido a la caída del valor de mercado del banco regional, mientras que Western Alliance experimetó un avance del 3.36%.

Luego de conocer sobre las quiebras relacionadas con la industria automotriz, específicamente de First Brands y Tricolor Holdings, se elevó la preocupación en cuanto al crédito privado.


