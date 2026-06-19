Wall Street cierra por ser festivo en medio de incertidumbre

La Bolsa de Nueva York permanece cerrada por el Día de la Emancipación, mientras los mercados siguen atentos al panorama entre Estados Unidos e Irán

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La Bolsa de Valores de Nueva York suspendió operaciones este viernes con motivo de la celebración de Juneteenth, también conocido como el Día de la Emancipación, por lo que no habrá actividad bursátil ni cotizaciones del petróleo West Texas Intermediate (WTI).

Los mercados estadounidenses reanudarán operaciones el próximo lunes, después de una semana marcada por el optimismo de los inversionistas tras el memorando de entendimiento alcanzado entre Estados Unidos e Irán y la reciente decisión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Semana cerró con ganancias

Antes del feriado, los principales índices de Wall Street concluyeron la jornada del jueves con avances.

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El Nasdaq Composite lideró las ganancias impulsado por las acciones tecnológicas y de fabricantes de semiconductores, mientras que el S&P 500 y el Dow Jones también finalizaron en terreno positivo.

En el balance semanal, el Nasdaq acumuló un alza de 2.42%, el S&P 500 ganó 0.93% y el Dow Jones avanzó 0.7%, aunque este último no logró superar el máximo histórico alcanzado días antes.

Mercados atentos a negociaciones con Irán

A pesar del cierre de Wall Street, los inversionistas continúan siguiendo de cerca la evolución del acuerdo entre Washington y Teherán, luego de que fueran aplazadas las conversaciones técnicas que ambas delegaciones tenían previstas celebrar este viernes en Suiza.

El Ministerio de Asuntos Exteriores suizo confirmó que las negociaciones fueron pospuestas, mientras que la Casa Blanca explicó que la delegación encabezada por el vicepresidente J.D. Vance permanece lista para viajar cuando las condiciones logísticas lo permitan.

La suspensión de las conversaciones ha devuelto cautela a los mercados, ya que persisten dudas sobre la implementación del memorando firmado por los presidentes Donald Trump y Masud Pezeshkian, el cual establece un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo.

La Fed mantiene sin cambios las tasas

Otro de los factores que marcó la semana fue la decisión de la Reserva Federal de mantener la tasa de interés de referencia entre 3.5% y 3.75%, aunque sus nuevas proyecciones anticipan que podrían registrarse incrementos adicionales antes de concluir 2026.

Con Wall Street fuera de operaciones durante la jornada, la atención de los inversionistas permanece centrada en el escenario geopolítico y en los próximos pasos del proceso diplomático entre Estados Unidos e Irán.