Los operadores han estado muy atentos al petróleo, ya que temen que pueda mantener elevados los precios de los bienes de consumo

Inicio / Finanzas / Wall Street cierra con leves pérdidas ante incertidumbre por Irán

Wall Street cerró en rojo luego de reportar diversas pérdidas después de que la incertidumbre entre Estados Unidos e Irán se intensificara.

¿Cómo cerraron los principales indicadores de Wall Street?

De acuerdo con la información proporcionada, las acciones de los principales indicadores se establecieron de la siguiente forma:

Dow Jones : baja 0.01% hasta 52,218 unidades

: baja 0.01% hasta 52,218 unidades S&P 500 : baja 0.14% hasta 7,498 unidades

: baja 0.14% hasta 7,498 unidades Nasdaq: baja 0.57% hasta 25,690 unidades

Los inversionistas continúan atentos al conflicto en Medio Oriente, luego de que Washington acusara de no tomarse en serio las conversaciones del acuerdo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró hoy que Irán todavía no está "listo" para cerrar un acuerdo nuclear que ponga fin a la guerra.

Los operadores han estado muy atentos al petróleo, ya que temen que pueda mantener elevados los precios de los bienes de consumo, lo que podría llevar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés.

Así, las acciones del fabricante de servidores de inteligencia artificial Super Micro Computer se dispararon cerca de un 20 % al cierre del parqué después de que la compañía pronosticara márgenes superiores.

Así cerró el resto de la bolsa

En otros mercados, el precio del oro ronda los $4,148 dólares por onza, mientras que la plata se cotiza alrededor de $59.50 dólares por onza.