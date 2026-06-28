Precisamente hace dos días, de acuerdo con medios, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses

Inicio / Internacional / Accidente de helicóptero deja 14 muertos en Arabia Saudita

Al menos 14 personas perdieron la vida este domingo después de que el helicóptero en el que viajaban se estrellara sobre la costa oriental de Arabia Saudita.

De acuerdo con la agencia de noticias SPA, informó del accidente de la aeronave perteneciente a la compañía petrolera saudí Aramco, en Ras Tanura.

14 saudíes murieron el domingo en el accidente de un helicóptero perteneciente al gigante petrolero saudí Saudi Aramco en Ras Tanura, en el este del reino. pic.twitter.com/iOtzbFwJhi — El Pergamino (@ElPergaminosv) June 28, 2026

Este siniestro provocó la muerte de los 14 pasajeros que iban a bordo, "todos ellos ciudadanos saudíes", indicó la fuente.

Añadió que se inició con una investigación, en colaboración con las autoridades competentes, "para determinar la causa del accidente", sin dar a conocer el motivo por el que estaban viajando.

A principios de marzo, la refinería de petróleo Ras Tanura fue cerrada temporalmente tras los ataques con drones y misiles iraníes contra esta infraestructura energética.

Precisamente hace dos días, de acuerdo con medios, Aramco había reanudado las cargas de crudo en esa terminal tras una interrupción de casi cuatro meses.

Hasta el momento, Aramco no ha reaccionado ante este suceso.