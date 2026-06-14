Accidente en autopista de Oaxaca deja ocho muertos y 14 heridos

Un choque frontal entre dos camionetas de transporte de pasajeros dejó un saldo de ocho personas fallecidas y 14 lesionadas en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, en uno de los accidentes carreteros más graves registrados recientemente en la entidad.

El percance ocurrió en el kilómetro 196, en el tramo comprendido entre San Pablo Huitzo y Asunción Nochixtlán, una zona de alta circulación para unidades de transporte regional que conectan la región Mixteca con la capital oaxaqueña.

Dos camionetas tipo Urvan chocaron de frente

De acuerdo con los primeros reportes, el accidente involucró a dos camionetas tipo Urvan, una de ellas perteneciente a Transportes Cuauhtémoc y otra de servicio particular.

El impacto fue de tal magnitud que seis personas perdieron la vida en el lugar, mientras que otras dos fallecieron posteriormente cuando recibían atención médica, lo que elevó el saldo mortal a ocho víctimas.

Entre las personas fallecidas se encontrarían una mujer y su hija, aunque las autoridades deberán confirmar oficialmente la identidad de las víctimas conforme avancen los trabajos periciales.

Lesionados fueron trasladados a hospitales

Tras el accidente, cuerpos de emergencia acudieron al sitio para atender a los pasajeros lesionados y realizar labores de rescate entre los restos de las unidades.

Al menos 14 personas resultaron heridas, algunas de ellas con lesiones de consideración, por lo que fueron trasladadas a hospitales de la ciudad de Oaxaca y a otros centros médicos cercanos.

La red hospitalaria estatal fue activada para recibir a los lesionados y brindar atención médica de urgencia a quienes presentaban heridas graves.

Autopista permaneció cerrada por varias horas

Elementos de Capufe, Cruz Roja, Bomberos, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas, acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

La autopista permaneció cerrada durante varias horas mientras se realizaba el levantamiento de los cuerpos, los peritajes iniciales y el retiro de las camionetas siniestradas.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las causas del choque y establecer posibles responsabilidades.

Accidente reabre debate sobre seguridad carretera

El percance volvió a colocar bajo atención las condiciones de seguridad en la autopista Oaxaca-Cuacnopalan, una de las rutas más utilizadas por el transporte de pasajeros entre la Mixteca y la capital del estado.

La tragedia también evidencia los riesgos que enfrentan diariamente usuarios y operadores en vías de alta circulación, donde cualquier error de conducción o falla mecánica puede derivar en consecuencias fatales.

Mientras continúan las investigaciones, familiares de las víctimas y autoridades permanecen a la espera de los resultados periciales que permitan esclarecer cómo ocurrió el choque frontal.

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