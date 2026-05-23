Activan operativo tras disparos afuera de la Casa Blanca

Momentos de tensión se vivieron este sábado 23 de mayo de 2026 en las inmediaciones de la Casa Blanca, luego de que se registraran múltiples detonaciones cerca del complejo presidencial en Washington D.C., lo que provocó un fuerte despliegue del Servicio Secreto de Estados Unidos y la activación inmediata de protocolos de seguridad.

De acuerdo con reportes desde la zona, se escucharon entre 20 y 30 disparos cerca de la residencia presidencial, situación que obligó al personal de seguridad a ordenar el resguardo inmediato de periodistas y trabajadores dentro del complejo.

Servicio Secreto desplegó operativo tras las detonaciones

Un funcionario del Servicio Secreto confirmó que la agencia abrió una investigación sobre reportes de disparos registrados en la esquina de la calle 17 y la Avenida Pennsylvania Northwest, justo a las afueras del complejo de la Casa Blanca.

Tras las detonaciones, agentes armados comenzaron a movilizarse rápidamente por distintas áreas del recinto presidencial, mientras se cerraban accesos y se aseguraba la zona.

Testigos señalaron que los disparos parecían provenir de las inmediaciones del Edificio Ejecutivo Eisenhower, una de las instalaciones que forman parte del complejo gubernamental.

Ordenan resguardo inmediato dentro de la Casa Blanca

Miembros del cuerpo de prensa que se encontraban en el Jardín Norte fueron trasladados rápidamente hacia la sala de prensa de la Casa Blanca

Dentro del complejo se ordenó permanecer resguardados mientras continuaba el operativo de seguridad.

Además, elementos del Servicio Secreto equipados con rifles fueron vistos desplazándose alrededor del Jardín Norte y bloqueando distintas áreas cercanas a la sala de prensa.

Francotiradores fueron desplegados en techos cercanos

Como parte de la respuesta de emergencia, francotiradores del Servicio Secreto fueron desplegados en distintos puntos alrededor de la Casa Blanca, incluyendo techos de edificios cercanos al complejo presidencial.

Hasta el momento, autoridades estadounidenses no han confirmado personas detenidas, lesionadas o víctimas relacionadas con el incidente.

Tampoco se ha informado si los disparos estuvieron dirigidos específicamente contra alguna instalación gubernamental o si existió una amenaza directa hacia funcionarios federales.

Incidente ocurre en medio de tensión internacional

El operativo ocurre en un contexto de alta tensión internacional debido a las negociaciones que mantienen Estados Unidos e Irán para intentar poner fin al conflicto en Medio Oriente.

La situación provocó preocupación por el nivel de seguridad alrededor de uno de los puntos gubernamentales más importantes de Estados Unidos.

Hasta ahora, la Casa Blanca no ha emitido una postura oficial sobre lo ocurrido.

Información en desarrollo.

Comentarios