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Nuevo León

Activan Operativo Muralla en Los Herrera, cinco abatidos

Al ser detectados, los integrantes del grupo armado abrieron fuego contra los elementos de seguridad, lo que derivó en un enfrentamiento

  • 15
  • Abril
    2026

Derivado de labores de inteligencia, autoridades estatales lograron ubicar en el municipio de Los Herrera, Nuevo León, a un grupo armado presuntamente relacionado con la agresión registrada el pasado 11 de abril contra elementos de Fuerza Civil.

El despliegue operativo permitió dar seguimiento a los presuntos responsables, quienes fueron localizados en una zona rural del municipio.

Enfrentamiento deja cinco presuntos delincuentes abatidos

Al ser detectados, los integrantes del grupo armado abrieron fuego contra los elementos de seguridad, lo que derivó en un enfrentamiento.

De acuerdo con el reporte preliminar, el saldo fue de cinco presuntos delincuentes abatidos en el lugar.

Aseguran armas, vehículos y equipo táctico

Tras el enfrentamiento, autoridades aseguraron diverso armamento y equipo utilizado por el grupo. Entre lo decomisado se encuentran dos vehículos, cinco armas de fuego y un rifle tipo Barret, además de cargadores, cartuchos y equipo táctico.

Todo lo asegurado quedó a disposición de las autoridades correspondientes para el desarrollo de las investigaciones.

Durante la agresión, un elemento de Fuerza Civil resultó lesionado por disparos de arma de fuego, por lo que fue evacuado vía aérea desde el lugar del enfrentamiento.

El oficial fue trasladado a un hospital del área metropolitana, donde permanece bajo atención médica.

Tras los hechos, el área quedó bajo control de las corporaciones de seguridad, con apoyo de fuerzas federales.

Nota en desarrollo....


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