Nuevo León

Activan 'Operativo Carrusel' por bajas temperaturas en Monterrey

En este despliegue, Protección Civil Nuevo León entregó alrededor de 120 litros de chocolate caliente y 200 cobijas, como medida preventiva ante el frío

  • 18
  • Enero
    2026

Ante las bajas temperaturas registradas durante la madrugada de este domingo, Protección Civil de Nuevo León, en coordinación con el DIF estatal, implementó el Operativo Carrusel en el centro de Monterrey, con el objetivo de brindar apoyo a personas en situación vulnerable.

Las brigadas realizaron recorridos en distintos puntos de concentración, principalmente en hospitales y clínicas del Instituto Mexicano del Seguro Social.

Más de 280 beneficiados con chocolate caliente y cobijas

Entre los sitios visitados se encuentran el Hospital General de Zona 21 y las clínicas 33, 23 y 02 del IMSS, donde se brindó atención directa a personas que pernoctaban en la vía pública o en zonas aledañas.

Como resultado del operativo, 280 personas fueron beneficiadas, con la entrega de 120 litros de chocolate caliente y 200 cobijas, como medida preventiva ante el frío.

En el despliegue participaron unidades de Protección Civil Nuevo León, el CRUM y personal del DIF estatal. 

Tras concluir los recorridos programados, las unidades reanudaron sus actividades, manteniéndose atentas a cualquier contingencia derivada de las condiciones climatológicas.


