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Vive Chihuahua Semana Santa blanca por nevadas; activan operativo

Nevadas atípicas en Chihuahua activaron un operativo de la Guardia Nacional en carreteras. Autoridades alertan por riesgos viales, mientras se prevén lluvias

  • 03
  • Abril
    2026

Chihuahua vive una inusual Semana Santa blanca tras las nevadas registradas en distintos puntos del estado, lo que obligó al despliegue de un operativo especial en carreteras federales para evitar accidentes y asistir a conductores.

Operativo en carreteras por condiciones adversas

La Guardia Nacional activó el Plan GN-A en diversos tramos carreteros ante la presencia de nieve y hielo sobre la carpeta asfáltica, condiciones que han complicado la circulación en la entidad.

Elementos federales realizan labores de vigilancia, control de tránsito y orientación a los automovilistas, con el objetivo de reducir riesgos y garantizar la seguridad vial.

Las autoridades pidieron a la población extremar precauciones, respetar los límites de velocidad y seguir las indicaciones del personal desplegado.

Fenómeno atípico en plena primavera

Las nevadas han dejado imágenes poco comunes para esta época del año, cubriendo de blanco varias zonas de Chihuahua en pleno periodo vacacional de Semana Santa.

Este fenómeno ha sorprendido tanto a habitantes como a visitantes, ya que no es habitual que se registren estas condiciones climáticas durante la primavera.

Se intensificará el clima con el Frente Frío 43

El escenario meteorológico podría complicarse aún más en los próximos días con la llegada del Frente Frío número 43, que traerá lluvias, fuertes rachas de viento y posibles torbellinos.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este sistema interactuará con otros factores atmosféricos, generando inestabilidad en gran parte del estado.

Pronóstico para el fin de semana

Para este Viernes Santo se espera un ambiente fresco por la mañana y caluroso por la tarde, con temperaturas de hasta 35 grados, aunque sin lluvias.

El Sábado de Gloria cambiará el panorama con chubascos, vientos de hasta 80 km/h y posibles torbellinos, especialmente en zonas del oriente y la franja fronteriza.

Mientras que para el Domingo de Pascua, el pronóstico indica lluvias más intensas, con acumulaciones de hasta 75 milímetros, además de rachas de viento cercanas a los 70 km/h.

En la sierra continuarán las heladas durante la madrugada, con temperaturas de hasta -5 grados, contrastando con el calor en otras regiones.

Ante este panorama, autoridades reiteraron el llamado a la población a mantenerse informada, evitar traslados innecesarios en zonas afectadas y tomar medidas preventivas ante los cambios bruscos de clima.


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