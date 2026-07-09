Activista Luis Otero sigue desaparecido tras cumplir condena

El artista habría informado que continúa a la espera de la resolución de un parole humanitario solicitado ante las autoridades de Estados Unidos

El artista plástico y activista cubano Luis Manuel Otero Alcántara concluyó oficialmente su condena de cinco años en Cuba, pero su paradero continúa siendo desconocido, situación que ha generado preocupación entre familiares, amigos y organizaciones internacionales que han seguido de cerca su caso desde su detención en 2021.

El fundador del Movimiento San Isidro, considerado una de las voces más visibles de la disidencia artística en la isla, fue retirado días antes de finalizar su sentencia del penal de máxima seguridad de Guanajay. Sin embargo, hasta el momento las autoridades cubanas no han informado públicamente sobre su situación ni el lugar donde permanece.

Amigos aseguran que permanece bajo custodia de la Seguridad del Estado

De acuerdo con personas cercanas al activista, Otero Alcántara logró comunicarse brevemente por teléfono desde un dispositivo perteneciente a la Seguridad del Estado, llamada que, según relataron, fue realizada en altavoz y bajo supervisión de agentes.

Durante esa conversación, el artista habría informado que continúa a la espera de la resolución de un parole humanitario solicitado ante las autoridades de Estados Unidos, trámite que permanece en proceso y que podría definir su futuro inmediato.

Sus allegados señalaron que, mientras no exista una resolución sobre ese procedimiento, el opositor permanecería en un lugar cuya ubicación no ha sido revelada.

La incertidumbre sobre el paradero del artista ha reavivado las exigencias de diversas organizaciones defensoras de derechos humanos, que durante los últimos años solicitaron su liberación al considerar que su encarcelamiento estuvo relacionado con su activismo político y artístico.

Otero Alcántara fue detenido el 11 de julio de 2021, cuando intentaba incorporarse a las manifestaciones antigubernamentales registradas ese día en distintas ciudades de Cuba, movilizaciones impulsadas por el descontento social ante los apagones, la escasez de alimentos y la falta de medicinas.

En 2022 fue condenado a cinco años de prisión por los delitos de desórdenes públicos, desacato y ultraje a los símbolos patrios, sentencia que concluyó oficialmente este jueves.

El artista de 38 años alcanzó notoriedad internacional por sus obras, intervenciones urbanas y performances que cuestionaban las restricciones a la libertad de expresión en Cuba, especialmente aquellas relacionadas con el uso de la bandera nacional y otros símbolos patrios.

Además de su trabajo artístico, encabezó junto con el rapero Maykel Castillo "Osorbo" el Movimiento San Isidro, un colectivo de artistas e intelectuales que cobró relevancia en 2020 tras protagonizar una huelga de hambre y una protesta frente al Ministerio de Cultura en rechazo a la censura y a las restricciones impuestas a los creadores independientes.

Castillo también fue procesado dentro de la misma causa judicial de 2022 y recibió una condena de nueve años de prisión.

Persisten dudas sobre su situación jurídica

Aunque la condena de Luis Manuel Otero Alcántara ya concluyó oficialmente, su situación continúa sin aclararse debido a que no existe un pronunciamiento oficial sobre su liberación ni sobre las condiciones en las que permanece actualmente.

Mientras sus allegados mantienen gestiones para conocer su paradero y el avance del proceso migratorio solicitado, el caso vuelve a colocar el foco internacional sobre uno de los opositores y artistas más conocidos de Cuba en los últimos años.