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Internacional

La Nobel iraní Narges Mohammadi es hospitalizada en Teherán

Según su fundación, la activista fue hospitalizada en la capital iraní más de una semana después de desmayarse en prisión; continúa en estado delicado

  • 10
  • Mayo
    2026

La activista iraní Narges Mohammadi fue hospitalizada en Teherán más de una semana después de desmayarse en prisión, informó su fundación, la cual advirtió que su estado de salud sigue siendo delicado.

La ganadora del Nobel de la Paz en 2023 recibió una suspensión temporal de su condena bajo fianza tras permanecer encarcelada desde diciembre en la prisión de Zanjan.

De acuerdo con su fundación, Mohammadi perdió el conocimiento en dos ocasiones y fue llevada a un hospital local el pasado 1 de mayo.

La organización también aseguró que requiere “atención permanente y especializada” y pidió que no vuelva a prisión para cumplir los 18 años restantes de su sentencia.

Su abogado, Mostafa Nili, explicó que el traslado fue autorizado luego de que médicos forenses designados por el gobierno concluyeran que la activista necesita continuar su tratamiento fuera de la cárcel y bajo supervisión de su propio equipo médico.

La familia de Mohammadi sostiene que su salud se deterioró gravemente durante su encarcelamiento. Según sus allegados, sufrió un infarto en marzo, además de padecer un coágulo pulmonar que requiere monitoreo constante y tratamiento anticoagulante.

El caso ha generado presión internacional sobre Irán, luego de que el comité del Nobel instara a las autoridades a garantizarle atención médica especializada en Teherán, al advertir que su vida seguía en riesgo sin el tratamiento adecuado.


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