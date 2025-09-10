Trump se pronuncia tras el asesinato de Charlie Kirk

Después de que la tarde de este miércoles el activista Charlie Kirk fuera asesinado en Utah, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se pronunció al respecto, calificando el hecho como un "momento oscuro".

La cuenta oficial de la Casa Blanca en X compartió un video del mandatario estadounidense en el que daba un discurso en memoria del activista, declarando que Kirk fue "un patriota que dedicó su vida a la causa del debate abierto y al país que tanto amaba".

Además, aseguró que "luchó por la libertad, la democracia, la justicia y el pueblo estadounidense. Es un mártir de la verdad y la libertad".

President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.



“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa — The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025

En el discurso, Trump también señaló que la misión de Kirk era "atraer a los jóvenes al proceso político", "compartir su amor por el país y difundir las sencillas palabras del sentido común" y calificó su asesinato como un "momento oscuro" para el país.

También, Trump aseveró que tanto los ciudadanos estadounidenses como los medios de comunicación deben afrontar que la violencia y el asesinato son "la trágica consecuencia de demonizar a aquellos con los que no se está de acuerdo, día tras día, año tras año".

El presidente también recordó algunos de los crímenes cometidos recientemente, incluido el atentado contra su propia vida en julio del año pasado en Pensilvania, donde un tiroteo dejó un muerto y dos heridos. En ese incidente, una bala le rozó la oreja a Trump. Enfatizó que "la violencia política de la izquierda radical ha hecho daño a demasiadas personas inocentes y se ha cobrado demasiadas vidas".

En este contexto, Trump advirtió que la demonización de voces conservadoras ha llevado al país a un nivel peligroso. Afirmó que el hecho de que "los radicales de izquierda" comparen a estadounidenses con opiniones propias, como Charlie Kirk, con "los nazis y los peores asesinos y criminales del mundo", ha conducido a un clima de violencia y "terrorismo".

"Y debe terminar ahora mismo", instó el mandatario. "Mi Administración encontrará a todos y cada uno de los que contribuyeron a esta atrocidad y a otros actos de violencia política, incluidas las organizaciones que los financian y apoyan, así como a aquellos que persiguen a nuestros jueces, funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y a todos los que aportan orden a nuestro país", prometió Trump.

El activista de derecha Charlie Kirk fue tiroteado durante un evento público en la Universidad del Valle de Utah. La bala impactó en su cuello mientras participaba en una sesión de preguntas y respuestas con estudiantes. Fue trasladado de urgencia a un hospital, donde poco después se confirmó su muerte.

Comentarios