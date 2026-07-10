Irán acusa a EUA de violar acuerdo tras nuevas sanciones

El Gobierno estadounidense sostiene que ambas sociedades funcionaban como empresas de cobertura para facilitar operaciones financieras

El ministro de Exteriores de Irán, Abás Araqchí, acusó a Estados Unidos de incumplir el memorando de entendimiento firmado entre ambos países, luego de que Washington impusiera nuevas sanciones contra personas y empresas señaladas por mantener vínculos financieros con el entorno del líder supremo iraní, Mojtaba Jameneí.

La inconformidad de Teherán se concentra en el párrafo 9 del documento, que, según la interpretación iraní, establece el compromiso de no aplicar nuevas medidas económicas mientras continúan las negociaciones destinadas a estabilizar la relación bilateral.

Teherán denuncia ruptura del compromiso bilateral

Araqchí sostuvo que Irán ha respetado hasta ahora los términos acordados y afirmó que las nuevas acciones del Departamento del Tesoro representan una violación directa del entendimiento alcanzado en junio.

El canciller advirtió que la cooperación entre ambas partes solo puede mantenerse bajo un esquema de cumplimiento mutuo, por lo que responsabilizó a Washington de profundizar la desconfianza en un momento especialmente delicado para las conversaciones.

Para el Gobierno iraní, la imposición de sanciones durante el proceso diplomático contradice el compromiso de reducir tensiones y amenaza con complicar la posibilidad de avanzar hacia un acuerdo más amplio sobre seguridad regional y el programa nuclear.

Estados Unidos sanciona red financiera vinculada a Jameneí

Las medidas fueron anunciadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que incluyó en su lista de sanciones al empresario iraní Ali Ansari y a varias compañías presuntamente relacionadas con una red internacional de activos.

Washington acusa a Ansari de administrar recursos en beneficio de Mojtaba Jameneí y de altos integrantes de la Guardia Revolucionaria Islámica, además de utilizar estructuras empresariales para movilizar dinero fuera de Irán.

El empresario fue propietario y directivo de Ayandeh Bank, institución señalada por las autoridades estadounidenses de canalizar miles de millones de dólares mediante préstamos destinados a compañías relacionadas con sus propios intereses.

La entidad financiera fue disuelta por las autoridades iraníes en octubre de 2025, después de enfrentar cuestionamientos sobre sus operaciones y su situación financiera.

El paquete de sanciones alcanzó además a CDM Trading Limited, con sede en Hong Kong, y a Naba Alzaki Raw Materials Trading LLC, registrada en Emiratos Árabes Unidos.

El Gobierno estadounidense sostiene que ambas sociedades funcionaban como empresas de cobertura para facilitar operaciones financieras vinculadas con casas de cambio y personas cercanas a la dirigencia iraní.

Las sanciones implican el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y restricciones para que ciudadanos o empresas de Estados Unidos realicen transacciones con los involucrados.

Washington vincula las medidas con ataques en Ormuz

El Departamento del Tesoro justificó la decisión al señalar que Irán reanudó acciones contra el transporte marítimo internacional en el estrecho de Ormuz, una de las rutas energéticas más importantes del mundo.

Estados Unidos considera que las redes sancionadas contribuyen al financiamiento de estructuras responsables de actividades que amenazan la navegación y la estabilidad en Medio Oriente.

Teherán, por su parte, sostiene que Washington utiliza las sanciones como una herramienta de presión política incluso después de haber aceptado un marco de negociación.

Memorando buscaba detener la guerra y reabrir el diálogo

Estados Unidos e Irán firmaron el pasado 17 de junio un memorando de entendimiento con el objetivo de poner fin a las hostilidades, restablecer la navegación en el estrecho de Ormuz y abrir conversaciones sobre el programa nuclear iraní.

El documento había sido presentado como una oportunidad para reducir el riesgo de una nueva escalada militar y construir un acuerdo más amplio entre ambas partes.

Sin embargo, los ataques cruzados registrados en los últimos días y la nueva ronda de sanciones han debilitado el ambiente diplomático, aunque hasta ahora ninguno de los dos gobiernos ha anunciado formalmente la ruptura de las negociaciones.

La acusación de Araqchí refleja que el principal obstáculo ya no es únicamente el contenido de un eventual acuerdo, sino la falta de confianza sobre la disposición de ambas partes para cumplir los compromisos asumidos.