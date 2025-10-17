Acusan a exasesor de Trump por manejo de documentos clasificados

El exasesor de seguridad nacional de Donald Trump, John Bolton, se entregó a las autoridades judiciales de Estados Unidos, tras ser imputado por mal manejo de información clasificada.

De acuerdo con el Departamento de Justicia, supuestamente redactó resúmenes diarios de sus actividades en la Casa Blanca, mientras ejercía como asesor de Seguridad Nacional durante la primera Administración del republicano, entre 2017 y 2019.

Se describe que el exfuncionario transcribió información clasificada, secretos gubernamentales y conversaciones privadas que escuchó por medio de un documento escrito como diario personal, el cual fue compartido a dos de sus familias.

Ante estas acusaciones, Bolton se declaró víctima del Departamento de Justicia al acusar a "quienes considera sus enemigos con cargos que ya fueron rechazados".

Sin embargo, aunque el ex funcionario negó su responsabilidad, se entregó a las autoridades como se tenía previsto desde hace un día.

De ser declarado culpable, Bolton podría enfrentar penas máximas de 10 años de prisión por cada cargo.

