Acusan a Rusia de dar información a Irán sobre objetivos de EUA

Dos funcionarios familiarizados con reportes de inteligencia de Estados Unidos revelaron que Rusia ha proporcionado información a Irán que podría ayudar a Teherán a identificar posibles objetivos militares estadounidenses en Medio Oriente, incluidos buques de guerra y aeronaves.

Aunque las fuentes señalaron que Moscú habría compartido datos sensibles, aclararon que hasta ahora no existe evidencia de que el gobierno ruso esté instruyendo directamente a Irán sobre cómo utilizar esa información en el actual conflicto regional.

La Casa Blanca minimiza el impacto

Desde Washington, la Casa Blanca restó importancia a los reportes sobre el supuesto intercambio de inteligencia entre Moscú y Teherán.

La secretaria de prensa presidencial, Karoline Leavitt, afirmó ante periodistas que la situación no ha tenido efectos reales en las operaciones militares estadounidenses.

“Claramente no está marcando ninguna diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando por completo”, declaró la funcionaria durante una conferencia.

Leavitt evitó responder si el presidente Donald Trump ha hablado con su homólogo ruso, Vladímir Putin, sobre el tema o si Washington considera imponer alguna represalia contra Moscú. Señaló que será el propio mandatario quien aborde la cuestión públicamente.

Moscú evita confirmar apoyo militar

Desde el Kremlin, el portavoz Dmitri Peskov fue cuestionado sobre la posibilidad de que Rusia amplíe su apoyo a Irán más allá del respaldo político.

El funcionario aseguró que, hasta el momento, Teherán no ha solicitado asistencia militar directa.

“Estamos en diálogo con la parte iraní, con representantes del liderazgo iraní, y sin duda continuaremos este diálogo”, afirmó Peskov, sin confirmar ni negar si Rusia ha compartido información de inteligencia con el gobierno iraní desde el inicio del conflicto.

Ante nuevas preguntas sobre cooperación militar o intercambio de datos estratégicos, el portavoz se limitó a evitar comentarios.

Una relación estratégica que se ha fortalecido

Cabe señalar que la relación entre Moscú y Teherán se ha estrechado en los últimos años, especialmente desde el inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Durante ese conflicto, el gobierno del entonces presidente estadounidense Joe Biden desclasificó reportes de inteligencia que señalaban que Irán había suministrado drones de ataque a Rusia y colaborado en la construcción de una planta para fabricar estos aparatos en territorio ruso.

Washington también acusó previamente a Teherán de transferir misiles balísticos de corto alcance a Moscú para utilizarlos en la guerra contra Ucrania.

En medio de estas tensiones, la Casa Blanca reiteró que la búsqueda de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania sigue siendo un objetivo de la administración estadounidense.

