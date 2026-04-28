Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
acusan_director_fbi_por_posible_amenaza_contra_trump_cd77af3b92
Internacional

Acusan a exdirector del FBI por posible amenaza contra Trump

Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47

  • 28
  • Abril
    2026

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos logró la segunda acusación en contra del exdirector del FBI, James Comey, al ser criticado por los aliados del presidente Donald Trump. 

Aunque se desconocen los cargos específicos estipulados en contra del exfuncionario, aparentemente podría estar relacionado con una publicación de mayo de 2025 que podría interpretarse como una amenaza contra Trump.

acusan-director-fbi-por-posible-amenaza-contra-trump.jpg

Esto ocurrió después de que la entonces secretaria del Departamento de Seguridad, Kristi Noem, anunciara en ese momento la apertura de una investigación por dicha publicación, luego de que se mostrara una fotografía de unas conchas que formaban la cifra "8647" con el siguiente mensaje:

"Curiosa formación de conchas durante mi paseo por la playa".

Los seguidores de Trump interpretaron la publicación como un mensaje político dirigido al republicano, que es el presidente número 47.

El número 86, en jerga, puede significar "eliminar" o "deshacerse de" alguien, según el diccionario Merriam-Webster.

En septiembre de 2025, Comey fue imputado por presuntos delitos de declaración falsa al Congreso y obstrucción a un procedimiento legislativo, mientras que en noviembre un tribunal federal desestimó el caso.

James Comey, un republicano que había sido nombrado por el expresidente Barack Obama fue despedido por Trump después de llegar al poder por primera vez en 2017.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_2026_04_29_T132551_591_37f81387f9
Acusan a exdirector del FBI por presunta amenaza contra Trump
gasolina_nuevo_leon_b427896d56
Precio de gasolina alcanza récord impulsado por bloqueo en Ormuz
trump_pasaporte_bff3ed1115
Lanza Gobierno de Estados Unidos pasaportes con imagen de Trump
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2026_04_29_at_13_42_50_9c07dc782e
Pilotos de Magnicharters piden justicia de autoridades laborales
petroleo_desplome_ca255fb2ee
Petróleo supera los US$119 por barril desde inicio de la guerra
AP_26119641353743_8923778880
Potapova hace historia en Madrid y avanza a semifinales
publicidad

Más Vistas

nl_mattel_plomo_4dbbbee043
Fábrica de juguetes en Nuevo León envenena el aire con plomo
charly_rodriguez_fuera_del_mundial_cdef14a47d
Charly Rodríguez queda fuera del Mundial 2026
linea_6_metro_f4f839dbd0
Comienzan pruebas dinámicas del Monorriel de Línea 6 del Metro
publicidad
×