Acusan aliado de Maduro de soborno en Venezuela tras deportación

Un aliado cercano del presidente Nicolás Maduro fue acusado este lunes en una corte federal de Miami de sobornar a altos funcionarios para lucrar con contratos gubernamentales.

Alex Saab compareció por primera vez ante la corte tras ser deportado durante este fin de semana por la presidenta interina Delcy Rodríguez como parte de una purga de empresarios cercanos al poder que se enriquecieron mediante tratos corruptos con Maduro.

Esposado y con uniforme de prisión, Saab respondió “Yes, ma'am”, luego de que informaran que era acusado de un solo cargo de lavado de dinero. Sin embargo, no es la primera vez que el hombre ha sido acusado por el gobierno estadounidense.

En 2019, Saab fue arrestado durante una escalada para repostar combustible en Cabo Verde en lo que el gobierno venezolano describió como una misión humanitaria de alto nivel a Irán.

El entonces presidente Joe Biden lo indultó en 2023 a cambio de la liberación de varios estadounidenses encarcelados en Venezuela y el regreso de un contratista extranjero de defensa prófugo.

Autoridades de Estados Unidos han descrito desde hace tiempo a Saab como el “recaudador” de Maduro y podrían pedirle que actúe como un valioso testigo de carácter contra su antiguo protector.

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La nueva acusación de Estados Unidos contra Saab se produce en el contexto de los esfuerzos del gobierno de Trump por reformular las relaciones con Venezuela.

A medida que Rodríguez consolidó su poder, se ha distanciado de Saab, lo despidió de su gabinete y le dejó su papel como principal conducto para las empresas extranjeras que buscaban invertir en Venezuela.

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