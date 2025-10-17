Acusan a fundador de 777 Partners de fraude por $500

Joshua Wander, fundador y director financiero de la firma de inversión 777 Partners, fue acusado de fraude por $500 millones de dólares ante un tribunal federal de Nueva York, informó el FBI.

El fiscal federal Jay Clayton y el FBI imputan a Wander por "conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores".

De acuerdo con la acusación, Wander utilizó su firma para realizar estafas a prestamistas e inversores privados mediante la pignoración de activos que no le pertenecían, falsificación de extractos bancarios y declaraciones falsas sobre la situación financiera de la empresa.

El empresario, de 44 años, se entregó a las autoridades y compareció ante la justicia. Cada cargo podría acarrear hasta 20 años de prisión.

777 Partners, con sede en Miami, posee participaciones en clubes como Hertha Berlín, Genoa, Standard Lieja y Vasco da Gama, y su exdirector financiero, Damien Alfalla, se declaró culpable en octubre pasado de participar en un esquema similar de fraude.

El modelo inicial de la firma consistía en suscribir y financiar acuerdos estructurados, pero a partir de 2018 expandió su inversión a plataformas de streaming, aerolíneas y equipos deportivos, acumulando pérdidas. Informes internos mostraban activos inexistentes o comprometidos, según la demanda de un banco neerlandés.

Durante 2024, 777 Partners adquirió más del 94 % del Everton de Inglaterra, pero tras casi un año sin pagos, el acuerdo fue cancelado, cuestionando la fiabilidad de la firma en otros clubes de fútbol de Europa y América.

