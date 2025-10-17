Cerrar X
inter_joshua_wander_bb9be9d065
Internacional

Acusan a fundador de 777 Partners de fraude por $500

Joshua Wander, cofundador de 777 Partners, enfrenta cargos por fraude electrónico y de valores en Nueva York; el caso involucra inversiones en clubes de fútbol

  • 17
  • Octubre
    2025

Joshua Wander, fundador y director financiero de la firma de inversión 777 Partners, fue acusado de fraude por $500 millones de dólares ante un tribunal federal de Nueva York, informó el FBI.

El fiscal federal Jay Clayton y el FBI imputan a Wander por "conspiración para cometer fraude electrónico, fraude electrónico, conspiración para cometer fraude de valores y fraude de valores".

De acuerdo con la acusación, Wander utilizó su firma para realizar estafas a prestamistas e inversores privados mediante la pignoración de activos que no le pertenecían, falsificación de extractos bancarios y declaraciones falsas sobre la situación financiera de la empresa.

El empresario, de 44 años, se entregó a las autoridades y compareció ante la justicia. Cada cargo podría acarrear hasta 20 años de prisión.

777 Partners, con sede en Miami, posee participaciones en clubes como Hertha Berlín, Genoa, Standard Lieja y Vasco da Gama, y su exdirector financiero, Damien Alfalla, se declaró culpable en octubre pasado de participar en un esquema similar de fraude.

El modelo inicial de la firma consistía en suscribir y financiar acuerdos estructurados, pero a partir de 2018 expandió su inversión a plataformas de streaming, aerolíneas y equipos deportivos, acumulando pérdidas. Informes internos mostraban activos inexistentes o comprometidos, según la demanda de un banco neerlandés.

Durante 2024, 777 Partners adquirió más del 94 % del Everton de Inglaterra, pero tras casi un año sin pagos, el acuerdo fue cancelado, cuestionando la fiabilidad de la firma en otros clubes de fútbol de Europa y América.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_10_18_at_2_15_55_PM_2232c02606
La protesta ‘No Kings’ se apodera de las calles de EUA
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T135103_347_d269fefeae
JD Vance viajará a Israel para impulsar acuerdo de paz en Gaza
G3_ZT_8_GJWIA_En_JBF_a39deba04a
Detienen a policía acusado de matar a manifestante en Lima
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T150125_473_8108b971e5
América se enfrenta al cáncer de mama; quiere vivir
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T145052_099_f7fea39944
Recolectan 10 toneladas de ayuda en centros de acopio
EH_UNA_FOTO_2025_10_18_T144146_080_44c630fbf4
Homenajea San Pedro con mural a mujeres sobrevivientes de cáncer 
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_17_T150453_378_0c3074bb88
Anuncia Samuel que eliminará cobro de caseta al Aeropuerto
nl_chocones_d6e8970c40
Alertan por incremento de ‘montachoques’ en la urbe regia
image00003_3faede8813
Fortalecen apoyo económico para las mujeres de NL
publicidad
×