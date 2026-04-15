Acusan a Messi de incumplir contrato de $7 millones por ausencia

El astro argentino Lionel Messi fue demandado por un promotor de eventos con sede en Miami, el cual afirma que violó los términos de un contrato de $7 millones de dólares al ausentarse de un partido amistoso el año pasado.

Vid Music Group presentó la demanda por fraude e incumplimiento de contrato contra Messi y la Asociación del Fútbol Argentino en el tribunal de circuito de Miami-Dade el mes pasado, según registros judiciales.

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Messi juega tanto con el Inter Miami de la MLS, como con la selección nacional de Argentina, y los aficionados suelen pagar precios mucho más altos por la oportunidad de verlo jugar.

Según la demanda, Vid firmó un acuerdo con la AFA el verano pasado para obtener derechos exclusivos para organizar y promover los amistosos de Argentina el octubre pasado contra Venezuela y Puerto Rico, a cambio de ingresos por entradas, transmisión y patrocinios.

Messi, de 38 años, observó desde un palco la victoria de Argentina por 1-0 ante Venezuela el 10 de octubre en el Hard Rock Stadium del sur de Florida, de acuerdo con la demanda.

Al día siguiente, Messi anotó dos goles en la victoria de Inter Miami por 4-0 sobre Atlanta en la MLS. Ese partido era importante para Inter Miami, ya que les dio la ventaja de jugar en casa en la primera ronda de los playoffs.

Luego, Messi jugó el 14 de octubre en la victoria de Argentina por 6-0 sobre Puerto Rico. Ese encuentro estaba previsto originalmente para disputarse en Chicago, pero las bajas ventas de entradas en la ciudad llevaron a los organizadores a trasladar el partido a Florida.

Vid no ha especificado los daños y perjuicios que solicita en la demanda, pero afirma que perdió millones entre la ausencia de Messi en un partido y las bajas ventas de entradas en el otro.

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