Detienen a funcionarios en Guatemala por caso de Fernando 'N'

En Guatemala fueron detenidos dos funcionarios públicos por su presunta vinculación con el caso del contraalmirante Fernando “N”, quien fue capturado el pasado 24 de abril en Argentina.

La Fiscalía de Guatemala informó que los arrestos se realizaron durante el operativo denominado “Guachicoleros del Renap”, desplegado en el municipio de San José del Golfo.

Los detenidos laboraban en el Registro Nacional de las Personas y fueron identificados como Y. A. Mayén, operadora registral señalada de supresión y alteración del estado civil, y L. R. López, acusado de incumplimiento de deberes.

De acuerdo con las autoridades, ambos habrían utilizado sus cargos para facilitar de manera ilegal un Documento Personal de Identificación (DPI) guatemalteco al ciudadano mexicano, el cual fue emitido bajo el nombre de Luis Lemus Ramos.

Las investigaciones apuntan a que, con esta identidad falsa, Fernando "N", acusado de tráfico de hidrocarburos, logró salir de Guatemala y viajar a Argentina, donde posteriormente fue ubicado y detenido.

En un comunicado, el Renap señaló que estos hechos corresponden a conductas individuales de los trabajadores implicados, quienes habrían actuado de forma dolosa, por lo que ya se iniciaron procesos administrativos y acciones de despido.

La institución subrayó además que el caso no refleja el funcionamiento general del organismo y aseguró que mantiene colaboración con el Ministerio Público para preservar la seguridad jurídica del sistema registral.

El caso sigue bajo investigación y se mantiene como parte de las indagatorias en torno a la presunta red de tráfico de combustibles que habría sido encabezada por Fernando "N".

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