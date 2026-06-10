Acusan a siete personas por incendio que mató a 168 en Hong Kong

Autoridades de Hong Kong acusaron este miércoles a siete personas y dos empresas por los delitos cometidos que derivaron en la muerte de 168 personas en el incendio más mortífero registrado en décadas.

Este siniestro envolvió siete edificios de apartamentos y mató a 168 personas el 26 de noviembre de 2025.

¿Cuáles son los delitos que atribuyen a estas personas por el incendio más mortífero en Hong Kong?

En un comunicado, las autoridades señalaron que la policía y la Comisión Independiente contra la Corrupción imputaron a los sospechosos 25 cargos que incluyen lavado de dinero, intento de obstruir el curso de la justicia pública y evasión fiscal.

Las dos empresas acusadas son la firma consultora del proyecto, Will Power Architects Company, y Prestige Construction & Engineering Co., el contratista principal involucrado en un gran proyecto de renovación en Wang Fuk Court que estaba en marcha cuando ocurrió el incendio.

Señalaron que las siete personas desempeñan distintos cargos en las obras de renovación. Entre ellos había directores de las dos empresas y un inspector registrado de Will Power.

Señalan trabajos de renovación gravemente negligentes en edificio siniestrado

El superintendente superior de policía, Basil Tang, mencionó que las personas a cargo de los trabajos de renovación y las empresas pertinentes fueron gravemente negligentes al supervisar los materiales utilizados en el proyecto y los procedimientos involucrados.

"Se sospecha que los arreglos de trabajo anteriores afectarán gravemente la seguridad contra incendios del edificio, causando que el fuego se propague rápidamente, y también obstruyeron las rutas de escape, lo que resultó en víctimas masivas".

Por su parte, la investigadora principal de la Comisión Independiente contra la Corrupción reveló que no descartarían nuevas operaciones de cumplimiento de la ley.

"Suspechamos que algunas personas, para su propio beneficio personal, no solo no cumplieron con sus responsabilidades profesionales, sino que incluso utilizaron presuntas prácticas corruptas, fraude y otros actos ilegales para lograr sus propósitos".

Alegan en conspiración para defraudar a propietarios de Wang Fuk Court

En una de las acusaciones de fraude, las autoridades alegaron que las dos empresas y algunos acusados ​​conspiraron juntos para defraudar a los propietarios de los apartamentos de Wang Fuk Court al ocultar registros de litigios previos de Prestige e inflar la puntuación otorgada a la firma en un informe de análisis de licitación.

Además, también se alegó que algunos de los acusados ​​conspiraron juntos para defraudar al gobierno al afirmar que se cumplieron con las inspecciones y supervisiones de 86 proyectos de mantenimiento en edificios.

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