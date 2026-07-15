Admite JD Vance errores en comunicación sobre archivos Epstein

Vance afirmó que las fallas estuvieron relacionadas con la estrategia de comunicación y no con un intento de ocultar información sobre Epstein

El vicepresidente de EUA, JD Vance, reconoció que el gobierno del presidente Donald Trump cometió errores en la manera en que comunicó la información relacionada con los archivos de Jeffrey Epstein, un caso que generó cuestionamientos sobre la transparencia del Departamento de Justicia y provocó críticas entre simpatizantes y opositores de la administración.

Durante una entrevista difundida el miércoles en el pódcast de Joe Rogan, Vance afirmó que las fallas estuvieron relacionadas con la estrategia de comunicación y no con un intento de ocultar información sobre el financiero, quien fue condenado por delitos sexuales y mantenía vínculos con figuras de la élite política, económica y empresarial.

Atribuye las fallas a mala estrategia de comunicación

El vicepresidente centró parte de sus comentarios en la exsecretaria de Justicia Pam Bondi, quien anteriormente aseguró que una presunta "lista de clientes" de Epstein se encontraba en su escritorio, declaración que posteriormente fue objeto de críticas.

Además, recordó que el Departamento de Justicia distribuyó carpetas identificadas como "Los archivos de Epstein: Fase 1" y "Desclasificado" a comentaristas e influencers conservadores, una decisión que incrementó las expectativas sobre el contenido de los expedientes.

"Conozco a Pam. Me cae bien Pam. No creo que hubiera nada malintencionado", señaló Vance. Agregó que la exfuncionaria buscó responder al momento político, pero consideró que exageró el alcance de la información disponible.

Reconoce que el manejo del caso generó desconfianza

Vance sostuvo que esa serie de declaraciones terminó afectando la credibilidad del gobierno respecto al compromiso de transparentar los documentos relacionados con Jeffrey Epstein.

"Absolutamente metimos la pata con las comunicaciones de los archivos de Epstein. O sea, simplemente lo hicimos", expresó. No obstante, insistió en que los errores no respondieron a una estrategia para esconder información, sino a un manejo inadecuado del tema.

La publicación de documentos marcó el cierre de la controversia

La polémica sobre los archivos de Jeffrey Epstein acompañó al gobierno durante buena parte del año pasado y derivó en la aprobación de una medida legislativa que obligó a divulgar un amplio conjunto de documentos relacionados con las investigaciones sobre el financiero.

El Departamento de Justicia comenzó a publicar los expedientes a finales de diciembre. Entre los documentos difundidos se encuentran fotografías, registros de llamadas, testimonios ante el gran jurado y transcripciones de entrevistas utilizadas durante las investigaciones oficiales.