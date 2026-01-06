Podcast
Internacional

EUA revisa millones de archivos del caso Jeffrey Epstein

El Departamento de Justicia de EUA informó que aún revisa más de dos millones de documentos del caso Epstein y admite retrasos en su publicación

  • 06
  • Enero
    2026

El Departamento de Justicia de Estados Unidos informó que continúa revisando más de dos millones de documentos potencialmente relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en 2019 mientras esperaba juicio por tráfico de menores con fines sexuales.

El mes pasado, la dependencia comenzó a divulgar archivos de la investigación federal que se extendió por décadas.

Sin embargo, no cumplió con el plazo legal establecido por la llamada Ley de Transparencia de los Archivos Epstein, que obligaba a publicar todos los documentos a más tardar el 19 de diciembre.

trump-epstein-e1766239658316.jpg

En una carta enviada este lunes a un juez federal, el Departamento de Justicia reconoció que más de dos millones de documentos permanecen “en diversas fases de revisión”.

Avance mínimo

De acuerdo con la misiva, hasta ahora se han hecho públicos 12 mil 285 documentos, equivalentes a más de 125 mil páginas, lo que representa menos del uno por ciento del total de archivos en revisión.

Además, el 24 de diciembre se identificó más de un millón de documentos adicionales que no habían sido incluidos en el análisis inicial.

jeffrey-epstein-eeuu.jpg

Aunque algunos podrían ser duplicados, deberán pasar por un proceso de clasificación y depuración.

“Queda un trabajo sustancial por hacer”, señala la carta firmada por la fiscal general Pam Bondi y otros altos funcionarios. El documento detalla que más de 400 abogados del Departamento de Justicia dedicarán las próximas semanas a revisar los archivos.

Asimismo, al menos 100 agentes del FBI, capacitados en el manejo de información sensible de víctimas, participarán en el proceso.

El presidente Donald Trump ha sido blanco de críticas del Partido Demócrata por el retraso en la publicación completa de los archivos.

gettyimages-1154615733.jpg

La administración ha defendido su actuación, argumentando la necesidad de proteger la identidad y la información sensible de las víctimas.

Las autoridades indicaron que los documentos deben ser revisados de manera manual para evitar la divulgación de datos que permitan identificar a las personas afectadas.


