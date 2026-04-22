México ya no busca eliminar aranceles en T-MEC, admite Ebrard

El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, reconoció que México ya no busca eliminar por completo los aranceles en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), sino reducirlos “en lo menos posible”, ante un entorno internacional donde el libre comercio ha perdido terreno.

Durante declaraciones a medios, el funcionario señaló que el sistema comercial global ha cambiado de forma estructural, en línea con la postura expresada por el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

“El mundo comercial, el sistema comercial que teníamos, basado en el libre comercio, ya es muy difícil que regrese”, afirmó Ebrard, al tiempo que pidió dejar atrás la idea de un escenario sin aranceles.

El titular de Economía explicó que el nuevo esquema comercial global combina aranceles selectivos con reglas de origen más estrictas, que en muchos casos resultan incluso más relevantes que los propios impuestos.

En este contexto, subrayó que sectores estratégicos como el automotriz, el acero y el aluminio difícilmente verán la eliminación total de aranceles, por lo que la prioridad de México será negociar reducciones.

Como ejemplo, destacó que en la industria automotriz ya se han logrado avances, con niveles arancelarios por debajo del 25% que inicialmente enfrentaban.

Negociaciones complejas rumbo a mayo

Ebrard advirtió que la revisión del T-MEC será compleja y no estará exenta de tensiones, aunque aseguró que el gobierno mexicano está realizando “un gran esfuerzo” para avanzar en las conversaciones.

Las declaraciones se dan tras la reciente visita de Greer a México, donde sostuvo reuniones con la presidenta Claudia Sheinbaum y representantes del sector privado.

El funcionario indicó que la segunda ronda de conversaciones aún no concluye, pero confirmó que México ya presentó su postura de cara a las negociaciones formales que iniciarán el próximo 25 de mayo.

Lee aquí la nota completa: Prevén para 25 de mayo negociaciones formales de T-MEC

De acuerdo con Ebrard, Estados Unidos busca reducir su dependencia de Asia mediante un modelo que favorezca la producción regional en Norteamérica, lo que abre una oportunidad estratégica para México.

“México puede ser el gran aliado de Estados Unidos para producir dentro de una región más integrada”, sostuvo.

No obstante, reconoció que no habrá coincidencias en todos los puntos y que el proceso estará marcado por incertidumbre.

En paralelo, el secretario informó que el acuerdo comercial con la Unión Europea ya está concluido y solo falta su traducción a 23 idiomas, proceso que se espera finalice a finales de mayo.

Además, anunció que la misión comercial a Canadá, programada del 7 al 9 de mayo, ya cuenta con más de 300 empresas confirmadas, lo que podría convertirla en la visita empresarial mexicana más importante a ese país en años, con énfasis en pequeñas y medianas empresas.

Ebrard concluyó que, pese al entorno adverso, el inicio de este proceso de diálogo representa “un buen paso” para México en la redefinición de su estrategia comercial internacional.

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