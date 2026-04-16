Admite Pemex fallas por derrame y separa a tres funcionarios

Pemex confirmó que el derrame de hidrocarburo registrado el pasado 6 de febrero en aguas del Golfo de México tuvo su origen en una fuga detectada en un oleoducto de 36 pulgadas, ubicado en la zona del complejo Abkatún-Pol-Chuc, uno de los principales activos de producción en la Sonda de Campeche.

El incidente, que inicialmente fue considerado de menor magnitud, evidenció deficiencias en los protocolos de operación y en la cadena de comunicación interna, lo que retrasó la respuesta ante la contingencia.

Fuga en ducto y fallas en la respuesta operativa

El director general de la empresa, Víctor Rodríguez Padilla, señaló que la fuga se originó en un ducto de gran capacidad, lo que derivó en el vertimiento de crudo en la superficie marina.

El funcionario reconoció que existieron fallas en los procedimientos internos para la atención del incidente, al admitir que la clasificación inicial como evento menor impidió activar de inmediato todos los mecanismos de respuesta.

“Algo falló en los protocolos”, indicó, al tiempo que informó que se lleva a cabo una revisión integral de los procesos de operación, monitoreo y reacción ante emergencias en instalaciones petroleras.

Denuncia penal y separación de funcionarios

Como parte de las acciones posteriores al incidente, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República, con el objetivo de determinar responsabilidades.

De manera paralela, tres funcionarios relacionados con áreas de seguridad ambiental y manejo de derrames fueron separados de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

Las autoridades buscan esclarecer si hubo omisiones o negligencia en la operación del sistema que derivaron en la fuga.

Impacto ambiental bajo evaluación

En cuanto a los efectos ecológicos, autoridades ambientales indicaron que hasta el momento no se ha detectado una mortandad masiva de especies marinas en la zona afectada.

Sin embargo, se reportó la atención de al menos 13 tortugas marinas con presencia de hidrocarburos, de las cuales 12 murieron, lo que refleja impactos puntuales en la fauna.

Equipos especializados continúan con labores de monitoreo, limpieza y contención para evitar la expansión del contaminante y evaluar los daños a mediano y largo plazo.

Revisión de protocolos y trabajos de remediación

El caso permanece bajo investigación mientras Pemex y autoridades regulatorias mantienen acciones de remediación ambiental en la región, así como la revisión de los protocolos de seguridad para evitar incidentes similares.

El derrame ha puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de fortalecer los controles operativos en la industria petrolera, particularmente en instalaciones marinas de alta producción.

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