Aeropuerto de Palm Beach llevará el nombre de Donald Trump

La terminal de Florida fue rebautizada oficialmente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump y adoptó el código DJT para sus operaciones

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, celebró este jueves que el Aeropuerto Internacional de Palm Beach, en Florida, fuera rebautizado oficialmente como Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump, cambio confirmado por la Administración Federal de Aviación (FAA).

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el mandatario calificó la jornada como "un gran día" y aseguró que representa un "gran honor" que la terminal aérea lleve su nombre.

Además, destacó la ubicación del aeropuerto y afirmó que su remodelación será "espectacular".

“Gracias a todos en Palm Beach por su voto y su confianza. Muy pronto será uno de los aeropuertos más grandes y espectaculares del mundo”, escribió.

El aeropuerto oficializa el cambio

La propia terminal confirmó en sus redes sociales que, a partir de este jueves, el nombre oficial pasó a ser Aeropuerto Internacional Presidente Donald J. Trump.

El primer avión en aterrizar con la nueva denominación fue el Trump Force One, a las 05:01 horas, con Eric Trump, hijo del presidente, a bordo.

Tras el aterrizaje, Eric Trump agradeció al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por respaldar el cambio de nombre aprobado en marzo pasado.

Nuevo código para operaciones

La FAA informó que todos los sistemas de navegación y operación aérea ya reflejan el cambio, por lo que el aeropuerto dejó de utilizar el identificador PBI y adoptó oficialmente el código DJT.

La autoridad aeronáutica indicó que pilotos, controladores de tránsito aéreo y demás participantes de la industria deberán utilizar el nuevo código para la planificación y las operaciones de vuelo.

La Casa Blanca también difundió imágenes de la nueva señalización instalada en las vialidades cercanas al aeropuerto.

De acuerdo con datos de la terminal, el aeropuerto moviliza alrededor de 8.6 millones de pasajeros al año, opera más de 200 vuelos comerciales diarios y genera un impacto económico estimado en $4,600 millones de dólares para la región.

La medida genera controversia

El cambio de nombre ha sido criticado por legisladores demócratas y enfrenta una demanda presentada por un piloto, quien argumenta que la modificación podría generar incertidumbre y riesgos para la seguridad aérea.

La decisión también forma parte de otros intentos impulsados por Trump y dirigentes republicanos para colocar el nombre del mandatario en distintas instituciones públicas, como el Instituto de Paz de Trump y el Trump Kennedy Center en Washington, aunque este último cambio fue revertido posteriormente por orden judicial.

Asimismo, integrantes de la Administración han promovido iniciativas para renombrar la estación Penn Station, en Nueva York, y el Aeropuerto Internacional Dulles, en Virginia, con el nombre del presidente estadounidense.